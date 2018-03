Klaver antakse kirikule üle kell 11 algaval palmipuudepüha jumalateenistusel. Kell 12.30 algab sündmust tähistav kontsert, kus musitseerivad Tanel Joamets, Andre Hinn, Piia ja Peeter Paemurru, Liisa-Maria Marrandi, Margus Riimaa, German Gholami ja Jorma Toots.

Laul peab Tartu Jaani kirikut Lõuna-Eesti vaimu ja kultuurikeskuseks. "Kirik on köetud, seal on suurepärane autentne akustika, aga sellist head pilli seal ei olnud. Estonia 225 on korralik kontserdiklaver, millel on võimalik esitad aimelist loomingut suurepärastel muusikutel ja nendel, kes on selleks saamas," ütles Laul "Vikerhommikus".

Eesti Kontserdi peaprodutsent Lauri Aav ütles, et tänu uuele klaverile laienevad Jaani kiriku võimalused korraldada erinevate kavadega kontserte. "Tartu linnas on nüüd veel üks suurepärase akustikaga kammermuusika esitamise paik. Veelgi märkimisväärsem on aga Eesti kultuuriruumis üsna harukordne metseenluseakt, millega kultuuriteadlikud äriringkonnad suunavad oma abi ja vahendid sinna, kus need tõepoolest oodatud ja vajalikud on," rääkis ta.

EELK Tartu Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp lisas, et ühiskond mõistab ja hindab kõrgelt kiriku tööd Eesti kultuuri edasikandmisel. "Kirik on erinevate töövormide kaudu avatud kõigile. Jaani kirik on vanim säilinud kontserdipaik Tartus," ütles Käpp.

Estonia kontsertklaverid on oma laulva kõla tõttu kõrgelt hinnatud nii Eestis kui ka välismaal. Tänavu tunnustati klaverivabrikut Ameerika muusikatööstuse assotsiatsiooni NAMM verstaposti auhinnaga.

SA EELK Toetusfondi eesmärk on toetada Eesti Evangeelset Luterlikku kirikut kristliku usu, maailmavaate ja kultuuri edendamisel ning pärandi säilitamisel Eestis. Toetusfondi asutasid eraisikutena Indrek Laul (fondi nõukogu esimees), Janek Mäggi (fondi nõukogu aseesimees), Väino Kaldoja ja Urmas Viilma. Lisaks neile kuuluvad nõukokku Heiti Hääl, Jüri Kraft, Mart Hirtentreu ja Jüri Ehasalu.