Kuigi eelmisel kuul põhjustas Victoria Beckhami Instagrami foto kuulujutte, et Spice Girls tuleb jälle kokku, lükkas tüdrukutebändi liige need väited kiiresti ümber. Nüüdseks on selgunud, et legendaarse bändi liikmetest valmib hoopis superkangelaste film.

Bändi viis liiget Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice) ja Geri Halliwell (Ginger Spice) kirjutasid alla lepingule, kus nõustuvad, et nende karaktereid kasutatakse girl-poweri teemalises superkangelasfilmis. Filmis on igal liikmel supervõime, mis viitab nende olemusele, vahendas Variety.

Seni pole filmiprojektiga seotud veel ükski konkreetne filmistuudio, aga idee on välja käidud erinevatele produktsioonifirmadele. "Spice Girlsi liikmed mõtlevad filmi mõistes suurelt ka globaalsel tasandil. Nad on aegade edukaim tüdrukutegrupp ning seda Disney või Marvel vajavad," kommenteeris allikas Varietyle.

1994. aastal loodud bändi mänedžer Simon Fuller pole jutte kangelasfilmist kommenteerinud.

Bändiliikmed ise on avaldanud, et kohtusid veebruaris, et arutada koos uusi võimalusi. "Me ei lähe tuurile, me kohtusime lihtsalt selleks, et omavahel ideid põrgatada. Me tegime ajurünnakut," kommenteeris Victoria Beckham pärast veebruaris toimunud kohtumist.