Eetrisse jõuab kümme eriilmelist lugu Eesti riigi, mittetulundusühingute, firmade ja meie inimeste ettevõtmistest maailmas.

Esimene saade räägib Ukrainast ja uurib, kuidas läheb sellel sõdival ja reformidega maadleval riigil. Järgmine saade on pühendatud Liibanonile ja ka seal on peateemaks julgeolek. "Nii Ukrainas kui ka Liibanonis filmisime sõjapõgenikke ja need lood on väga liigutavad. On kurbust ja väsimust, aga on ka lootust, rõõmu ja uusi alguseid," ütles Ehand.

Saatejuhi sõnul püüab ta igas saates anda edasi natukene konkreetse riigi meeleolusid ja rääkida neist probleemidest, millega inimesed seal vaeva näevad ning teiselt poolt näidata, mil moel Eesti seal tegutseb. "Eesti on maailmas üha enam andja rollis, praegu on hea hetk taas kord vaadata ja mõelda, kuhu me oma jõu paneme," ütles Ehand.

Järgnevates saadetes on plaanis külastada Gruusiat, Soomet ja Suurbritanniat ning jälgida Eesti presidendi USA visiiti ja ÜRO julgeolekunõukogu kampaaniat.

Autor ja saatejuht on Epp Ehand, toimetaja Andres Kuusk. Režissöör Andres Lepasar.

"Eesti jälg" on ETV kavas esmaspäeva õhtuti kl 20.30.