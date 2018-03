"Seltsimees lapse" produtsent näeb filmi Oscaritel: see on ajalooline ja emotsionaalne

Täna jõuab kinodesse EV100 mängufilm "Seltsimees laps", mille produtsent Riina Sildos rääkis, et Eesti filmidel on võimalik saada välispublikut läbi festivalide, kuid pigem näeb ta "Seltsimees last" Oscaritel.

"Kui ma päris aus olen, siis mulle tundub, et see on rohkem Oscarifilm. Esiteks ta on ajalooline, meil ei ole tegemist küll juutide küüditamisega, aga võib-olla natukene surub repressioonide teema ka sinna valdkonda. Teiseks on ta äärmiselt emotsionaalne film, tegevus seotud teise maailmasõja järgedega. Seal ma leian suuremat potentsiaali vaieldamatult kui jõuda Cannes'i filmifestivalile," rääkis Sildos "Vikerhommikus".

Kõige olulisemaks peab ta ikkagi seda, et väga paljud Eesti inimesed seda filmi näeksid.

Filmi valmistati ette viis aastat ning Sildose sõnul oli projektis äärmiselt professionaalne meeskond. Eriliselt kiitis ta noort näitlejat Helena Maria Reisnerit ja tema vanemaid. "Nad on üles kasvatanud imelise tütre, väga targa ja intelligentse, samas ka väga distsiplineeritud. Tema vanemad on nii palju kaasa aidanud ja toetanud," ütles Sildos.

Kõige suuremad probleemid olid filmi tegemise jooksul tehnilist laadi. Võru raudteejaama perroonil filmiti filmi auruveduri saabumist Eestisse. Filmivõtete jaoks seati töökorda ajalooline auruvedur Kaspar, mis transporditi kohale Türi raudteemuuseumist.

"Meil oli päris kõva töö auruveduri taaselustamisega. Kaspar tahtis mind vahepeal hauda ajada, sest ei olnud selge, kas ta läheb tööle või ei lähe. Kas Soomest tuleb meister kohale ja suudab selle ära parandada. Kas ta hakkab lõpuks liikuma ja nii edasi. See oli suhteliselt närvesööv protsess küll," tõdes naine, kuid lisas, et see ongi tema töö osa. "See on minu töö, ma pean nende ülesannetega hakkama saama. Ei ole mõtet nutta krokodillipisaraid, on probleem, tuleb lahendada," lausus ta.

Auruvedur filmi "Seltsimees laps" võtetel. Autor: Mirjam Nutov/ERR

Moonika Siimetsa mängufilm põhineb armastatud kirjaniku Leelo Tungla autobiograafilistel romaanidel "Seltsimees laps ja suured inimesed" ning "Samet ja saepuru". Paralleelselt filmiga valmis kirjanikul triloogia viimane osa "Naisekäe puudutus".

Filmis mängivad Helena Maria Reisner, Tambet Tuisk, Eva Koldits, Juhan Ulfsak, Liina Vahtrik, Lembit Peterson, Maria Klenskaja, Julia Aug, Maria Avdjushko ja paljud teised Eesti näitlejad.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmib kokku viis mängufilmi, täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja telesari "Pank".