Ametlik: Martin Shkreli peab Wu-Tang Clani albumi tagastama USA valitsusele

Martin Shkreli mõisteti hiljuti seitsmeks aastaks vangi. USA justiitsministeerium tegi nüüd otsuse, et Shkrelil tuleb valitsusele tagastada ka Wu-Tang Clani "Once Upon a Time in Shaolin", mille ainus omanik Shkreli on. Pärast tagastamist on see peaprokuröri Jeff Sessionsi otsustada, mis albumist saab.

Shkreli mõisteti vangi väärtpaberite pettuse eest. Osana kohtuniku otsusest tuleb Shkrelil maksta 7,36 miljonit dollarit. Varade hulgas, millega trahvi tasuda, nimetas kohtunik muu hulgas ka Wu-Tang Clani ainulaadse albumi "Once Upon a Time in Shaolin" ja Lil Wayne'i albumi "Tha Carter V". Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium on nüüd teinud asja uue nõudega ametlikuks – Shkreli on sunnitud kohtuotsusega Wu-Tang Clani ja Lil Wayne'i albumid Ameerika Ühendriikide valitsusele tagastama, vahendab Pitchfork.

Shkreli on kohtuotsusega sunnitud tagastama ka Picasso maali, oma osa ettevõttes Vyera Pharmaceuticals jm. Esitatud nõudes märgitakse, et "Ameerika Ühendriigid teatavad käesolevaga oma kavatsusest võõrandatud vara kõrvaldada viisil, mida näeb ette Ameerika Ühendriikide peaprokurör." See tähendab põhimõtteliselt seda, et kahe mainitud albumi saatuse otsustab Jeff Sessions. Kõigil peale Shkreli, kes taotlevad õigusi minetatud esemetele on aega 60 päeva apellatsioonkaebuse esitamiseks.