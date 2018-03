Kajar Kase rändas otse-eetris keskaega

"Üks asi, mida rüütel ei saa teha, on salaja ligihiilimine," ütles Kajar Kase 30-kilost rüüd seljas kandes.

Bõkov kinnitas, et keskaegne võitlus pole mingi kooliteater. "See on tõsine-tõsine ekstreemne meeskonnasport, kus peab võitlema ja kõige tähtsam asi on see, et vastase peab maha saama. Lüüa tohib igat moodi," kommenteeris Bõkov.

Kase tõdes pärast intensiivset trenni, et selline võitluskunst on väga kihvt ala. "See on hoopis teistmoodi ja teine tehnika. Väga tore on vaadata, et kui mina liigun riietes ringi nagu jõehobu, siis treener liigub nõtkelt ees," kommenteeris Kase.