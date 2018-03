Armastatud krimisarjast "Ohtlik lend" valmib film

Idee sarja kolmandast hooajast tekkis Franz Malmstenil, Egert Kadastul ja Otto Tiidermannil ühisel Euroopa reisil. "Me kasutasime neid tsitaate Euroopa reisil olles ja lõpuks jõudis see nii kaugele, et mõtlesime, et võiks see kolmas hooaeg ka tulla," rääkis Malmsten ETV saates "Ringvaade".

Ühiselt otsustati luua Facebooki lehekülg, kus sarja uuele hooajale toetajaid otsiti. Tänaseks on kommuuniga liitunud 2500 fänni. "Meil oli 11. novembril maraton, et kõik vaatavad kas kodudes või sõpradega läbi kõik "Ohtliku lennu" osad," kirjeldas Malmsten tulihingelisi fänne. Kadastu ja Tiidermann kinnitasid, et neilgi on kõik osad peas.

"Ohtliku lennu" viimane osa pealkirjaga "Armastusega Tartust" jõudis ETV ekraanile 2007. aastal. "Seal ju kõk see pooleli jäi, seda me jäime ootama, kümme aastat oleme oodanud ja kogu Eesti rahvas tahab teada, mis nüüd edasi hakkab saama," tõdes Tiidermann.

"Ohtliku lennu" episood "Armastusega Tartust"

Sarja produtsent Raivo Suviste oli üllatunud, et kommuuniga on liitunud nii paljud noored ja otsustas kolmanda hooaja täispika filmina kinoekraanile tuua. "Kolmas hooaeg ei ole kahjuks minu teha, see sõltub telekanalist. Siis me mõtlesime, et võiks teha filmi küll, kui nii palju on tahtjaid, soovijaid ja kui sellel peaks olema niisugune menu," rääkis Suviste.

Suviste sõnul on filmi stsenaarium juba lõpujärgus ning "Ohtliku lennu" algsest ideest hoitakse ka filmis kinni. "Me üritame seda säilitada ja lisada juurde, et ta näeks ikkagi filmilik välja," lubas Suviste.