Riigikogu liige Yoko Alender alustab tööd joogaõpetajana

Joogastuudio Black Dog teatas, et 27. märtsist vahetab Alender ühe usinama õpilasena oma koha harjutajate seast õpetaja rolli vastu.

Alendri jaoks pole jooga uus teema, ta sattus joogasse juba keskkoolipäevil Stockholmis ning on läbi aastakümnete hoidnud joogaga iseenda vaimset ja füüsilist vormi.

Ajas on muutunud vaid Alendri joogastiilide eelistus, sest ashtanga jooga on vahetunud rahulikumate praktikate vastu ning naist köidavad enam enesearengu ja -juhtimise teemad. Alender tunneb, et on oma elus joogalt nii palju saanud ja soovib õpetades seda head inimestele edasi anda.

Enesearenguga seotud teemasid püüab Yoko tuua ka riigikogu liikmena avalikkusesse. Inglismaal on näiteks juba aastaid mindfulnessil põhinevaid praktikaid avalikus ja ärisektoris kasutatud ja seda parlamendi initsiatiivi toel. Yoko eestvedamisel kutsutakse aprillis riigikokku kolleegid Inglismaalt jagama oma kogemust, kuidas avalikus ja erasektoris mindfulnessi põhimõtteid stressiennetuses ja ravis rakendada.