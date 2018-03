Endine teletoimetaja Eesti telemaastikust: AK-d ei jäta ma kunagi vahele

"Ma ikkagi endise ETV töötajana vaatan rohkem seda. Mõnda üksikut saadet olen vaadanud teistest kanalitest," tunnistas ta "Vikerhommikus".

Endise uudistetoimetajana köidavad Pajulat uudistesaated. "Üks asi, mida ei jäta kunagi vahele, isegi, kui ma olen kodust ära, vaatan järele, on "Aktuaalne kaamera," ütles Pajula ja lisas, et talle meeldib see, kuidas ETV uudistesaates uudiseid käsitletakse. "Samas ma üritan kuueseid uudiseid raadiost kuulata, see on enam vähem sama, aga mitte päris," lisas ta.

Hommikuse kohvikeetmise kõrvale vaatab Pajula "Terevisiooni". "Ma panen hääle maha ja vahel keeran valjemaks, aga see mul üldiselt käib. Pigem see, kui raadio, kahjuks," rääkis Pajula oma hommikusest meediatarbimisest.

Ta lisas, et jälgib televisioonis ka meelelahutussaateid. "Tõepoolest "Su nägu kõlab tuttavalt" on üks üle aegade meelelahutus ja sa lihtsalt vaatad suu lahti vahel, kui andekaid inimesi meil on. Ja järjest paremaks läheb ja järjest suuremaid avastusi tuleb," ütles Pajula. Lisaks huvitab teda ka Eesti Laul ning muud muusikasaated. ""Klassikatähed" meeldib mulle väga. Seda ma olen alati vaadanud," kiitis ta.

Erakanalite saadetest kiitis Pajula veel TV3 "Inglite aega", kuid lisas, et meelelahutussaateid jälgib ta teleri vahendusel pigem vähem. "Üldiselt ma ei viitsi neid vaadata. Mõnda seepi vaatan, mingi päevarutiin peab olema penskarist inimesele, mille külge sa klammerdud. Üldiselt ma ei viitsi meelelahutust väga vaadata, ma lahutan oma meelt siis pigem raamatuga," tunnistas Pajula ja lisas, et peab oma lemmiksarjaks ETV "Isa Browni". "Üldiselt mulle väga meeldivad Briti sarjad, krimisarju vaatan kõiki, aga enamasti ikka ETV-s," lausus ta.

Pajula lisas, et telemaastikku põnevaim aeg oli 1980ndate lõpus, kuid häid poliitikasaateid tehakse ka täna. "Ei saa salata, et tõepoolest ka "Suud puhtaks" on minu meelest päris tore saade. "Foorum" mulle ei meeldi nii väga, sest poliitikud kargavad kohe üksteisele turja ja hakkavad pasunasse andma. Seda juhtub ka "Suud pihtaks" saates," arutles ta.

Vaata tänavusi telenominente SIIT.