Eestisse saabus eriti varajane valge-toonekurg

Kevadekuulutajaid on veel vähevõitu, rändavad künnivaresedki jõudsid alles hiljaaegu. Saaremaale on jõudnud üksikud väikesed hallhanede luuresalgad, läänerannikul esimesed lõokesed ja kiivitajad ning eile ka sookurg.

Süüa loomtoidulisele toonekurele karmivõitu ilmaolud praegu veel ei paku. Putukad, kahepaiksed ja roomajad on veel peidus. Toidupuuduse kompenseerib küll pesitsemise tarbeks kogutud energiavaru, aga pikemalt kestvate külmade tõttu kulub see sootuks ja linnul võib kurnatuse tagajärjel pesitsemine luhta minna.

Midagi eriskummalist selles pole, et ekvaatori lähistelt saabuja leiab eest jää ja külma, toonekured on tagasi jõudnud ka palju käredama pakasega ja kenasti ellu jäänud. "Kõige esimesed pärale jõudnud valge-toonekured on vanad ja kogenud linnud, kes tiksuvad tagasi oma range sõiduplaani järgi ning kasutades selleks bioloogilist kella."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel