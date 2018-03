Stsenarist Gert Kiiler EFTA-st: ühe kanali üleolekut me enam näha ei saa

Igasugune ennustamine on muidugi tänamatu tegevus. Teadmata, millised on EFTA täpsed žürii valikukriteeriumid, oleks see ikkagi üsna huupi pakkumine. Seepärast ei hakka ma konkreetseid nimesid välja käima, kes ja kui palju võidab. Igaühel on kindlasti omad plussid ja miinused.

"Küllap jagub igale midagi ja kõik on rõõmsad."

Vaadates aga, kui ühtlaselt on tänavu meie kolme telekanali toodang kategooriates jaotunud, siis julgen ennustada, et sellist ühe kanali ehk ETV üleolekut nagu oli mullu, me enam näha ei saa. Usun, et küllap jagub igale midagi ja kõik on rõõmsad.

Heites pilgu möödunud aasta Eesti telesarjade maastikule, siis laias laastus oli kõik endine. Tooni andsid aastaid kestnud veteransarjad, millele lisandus paar-kolm uut asja. Ühtpidi näitab see, et meie kanalid kardavad uute lugudega eksperimenteerida, teistpidi jällegi, kui mingi asi töötab hästi, siis miks hakata seda lõhkuma. Kuna raha on meie teleturul parasjagu nii palju (loe: vähe) nagu teda on, siis kahjuks palju uusi asju vanade kõrvale ei mahu. Et aga tänavuses sarjade esikolmikus on koguni kaks värsket asja ("Lotte lood" ja "Merivälja"), siis võib-olla annab see ka telekanalitele mõtteainet, et uut ei ole vaja karta.

ETV poolt kandideerib parima sarja tiitlile "Lotte lood"

Sügishooaeg 2018

Ka käesolev aasta ei paista suuri muudatusi toovat, kui üks erand muidugi välja arvata. Selleks on loomulikult sügisel ETV ekraanile jõudev EV 100 raames valminud "Pank". Eesti mõistes enneolematult suure raha eest tehtud sari lihtsalt võistleb sootuks teistes kategooriates ja ükskõik kui palju ka ülejäänud sarjatootjad ei pingutaks, sellist kvaliteeti ei ole võimalik saavutada. See on muidugi nüüd etteruttavalt kiidetud, aga seni meediasse jõudnud info põhjal saab selliseid ootusi hellitada. Igaks juhuks ütlen täpsustuseks, et eelkõige tähendab see tavalisest viis korda suurem raha seda, et on viis korda rohkem aega. Mida rohkem aega, seda läbimõeldumalt ja kvaliteetsemalt saab aga asja teha.

Samas on seda erilist rahastust ja suurt ettevõtmist "Pangaga" seoses nii palju kedratud ja ootused suureks aetud, et kardetavalt vaadatakse sarja ka palju nõudlikuma pilguga, stiilis "noh, sihukse asja tegite siis sellise raha eest!".

"Kui välismaa tegijatele öelda, mis vahenditega me oleme sellised tulemused saavutanud, siis kukub neil arvatavasti suu lahti."

Meie telesarjade maastikku iseloomustab viimasel ajal ka see, et järjest rohkem pööratakse pilku minevikku. Kui kõigepealt oli "Tuulepealne maa" ja mõni aasta hiljem alustas "ENSV", siis nüüd oli "Merivälja", on "Litsid" ja tuleb "Pank". Kas on tegijatel meie kaasajaprobleemid tüütavaks muutunud või on tegijail lihtsalt nostalgia teatud varasema ajalooperioodi vastu, mine võta kinni.

EFTA 2017 parim sari oli "ENSV" Autor: Rene Suurkaev / ERR

Kui võrrelda meie sarju muu maailma omadega, siis muidugi paistab rahanappus igast küljest välja. Aga ma usun, et kui neile samadele välismaa tegijatele öelda, mis vahenditega me oleme sellised tulemused saavutanud, siis kukub neil arvatavasti suu lahti. Seal ei viitsiks keegi üldse sellistes tingimustes jamama hakata. Ja ma olen kindel, et kodumaine vaataja annab selle kasinuse ka kenasti tegijaile andeks, kui sarjades räägitavad lood vaatajale korda lähevad. Sest need on ju pildid meie endi elust.

