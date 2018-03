Jääkarutüdruk Nora tutvus esmakordselt Soomest pärit peigmehega

Loomaaia avaldatud videolt on näha, et jääkarude esmakohtumine oli väga meeleolukas.

Nora kaaslane Ranzo sündis 2011. aastal Soomes Ranua loomaaias. Nora tuli Tallinna loomaaias ilmale 24. novembril 2013. aastal. "Kahe täiskasvanud jääkaru tutvustamine ja harjutamine ei ole kerge töö, ent neid kahte vaadates paistab, et me oleme suurepäraselt hakkama saanud," teatas Schönbrunni loomaaed sotsiaalmeedias.

