Küüditamise aastapäeva eelõhtul, 24. märtsil jõuab Vikerraadios kuulajateni "Klarissa kirjad", mis on ehe armastuslugu, mis põhineb päriselul.

Klarissa ja Elmar abiellusid Eesti Vabariigis pisut enne riigipööret 1940. aastal. Sõda lahutas nad aastakümneteks. Elmar viidi Siberi vangilaagritesse, Klarissa koos pisipojaga jõudis Kanadasse. Kuigi see näis tolles ajas võimatu, ei katkenud lootus, et perekond uuesti kokku saab. Sellest armastusloost on säilinud kirjad, päevikud, dokumendid, mälestuskillud. Nendest võrsus Tiit Palu näidend.

"Klarissa kirjad" sündis Pärnu Suveteatris, lavastust mängiti Pärnu jahtklubi purjekakuuris.

Vaadates saime aru, et see lugu sobib oma stiililt ja laadilt imehästi Raadioteatrisse. See äratundmine viis Tiit Palu esimese kuuldemängulavastuseni.

Kuuldemäng on kavas laupäeval, 24. märtsil kell 19.05 Vikerraadios;

pühapäeval, 25. märtsil kell 7 Raadio 2-s ja pühapäeval, 1. aprillil kell 15.05 Klassikaraadios.

"Klarissa kirjad" näitlejad on Piret Laurimaa ja Sepo Seeman. Helirežissöör Külli Tüli.