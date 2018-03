Levski laulja ja eestvedaja on Konstantin Tsõbulevski, kes on varem tuntud ansamblitest Vaiko Eplik & Eliit, Aides ja Iiris. Lisaks temale kuuluvad bändi Raul Ojamaa, Arno Tamm, Martin Kuut ja Mikk Simson.

