22. märtsil avaldas NOËP oma esimese lühialbumi "Heads In The Clouds", millel on nii varemavaldatud singel "New Heights" kui ka neli täiesti uut lugu.

Albumi loos "Offside" lööb lisaks NOËP'ile kaasa ka Briti duo Tough Love, kelle debüütsingel "So Freakin' Tight" jõudis Briti singlitabel 11. kohale.

Kuula lühialbumit:

Muusik rääkis, et kolm aastat tagasi alustas ta muusikategemist üksi, nüüd on tal tiim, mis koosneb mänedžerist, mänedžeri assistendist, helimehest, valgusmehest, visuaalikunstnikust ja tehnilisest nõustajast. Viimane sõna jääb aga ikka artistile endale. "See on väga meeldiva sünergiaga koostöö ja ma ei tunne, et oleks pidanud liikuma kuhugi, kuhu ma ei taha liikuda," lausus NOËP ETV saates "Ringvaade".

NOËP oli seotud kaks ja pool aastat seotud ka plaadifirmaga Sony Music Sweden. "Ma arvan, et see on olnud äärmiselt arendav protsess ja enda kriitikameelt tõstnud," kommenteeris muusik.

NOËP, kes on esinenud paljudes riikides, kiidab väga Prantsusmaa publikut, aga ka kodumaist. "Mina väga hindan Eesti publikut. Mul on kas vedanud, aga minu meelest ei pea need jutud paika, et Eesti publik on kuiv, tõsine ja vaoshoitud," lausus NOËP. Muusiku loomingut kuulatakse rohkelt tänu Spotifyle ka Mehhikos, Brasiilias ja Saksamaal.