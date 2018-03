Moonika Siimetsa filmi "Seltsimees laps" ajastukohasuse tagavad eriefektid

Üheks paljudest eriefektidest on näiteks see, kuidas kolida Võru rongijaam Valka. "Ega see ülemäära keeruline efekt ei ole, selle mõõtkava on suur, aga kui juppideks jagada, siis on ta üsna tavaline bluescreen'i ülesanne," sõnsa Frost FX eriefektide meister Heiki Luts ja lisas, et keeruliseks teeb aga see, et neil on ka liikuv kaamera, seega Valga rongijaam tuleb 3D-mudeliks teha.

Samuti ajakohastati filmi jaoks näiteks Sõpruse kino, Estonia teatrit ning Raekoja platsi.