"Ringvaate" eksperiment: mis juhtub kanamunadega nelja kuuga?

Külmkapis olnud munadega ei olnud selle aja peale mitte midagi juhtunud, kuid toatemperatuuril seisnud munad olid riknenenud. Üllatavalt ei kaasnenud nende munade avamisega halba lõhna. "Järelikult on see koor olnud ilus ja terve, aga läbi koore toimub ikka gaasivahetus," selgitas Kuldjärv.

Neljas katse toimus 21. märtsil "Ringvaate" stuudios, kui munade parim enne tähtajast on mööda läinud neli kuud. Fermentatsiooniteadur Rain Kuldjärv arvas, et selle aja peale peaksid olema kindlasti riknenud munad, mis on seisnud toatemperatuuril. "Nende avamisel ma oleksin ettevaatlik, kuna sealt võib tulla ebameeldivat mädamunalõhna."

Ka kuu pärast seda ei olnud munadega midagi juhtunud. Kajar Kase proovis ka nendest munadest tehtud omletti ning kinnitas, et pahaks need läinud pole. "Ma ei ole täna lõunat söönud, seega ma kavatsen selle ära süüa."

Möödunud aasta 8. novembril ostis "Ringvaate" toimetus kolm karpi mune ja pani need hoiule kolme erinevat moodi. Neli kuud hiljem proovisid nad kõiki versioone ning selgus, et mitmed neist olid söögikõlblikud.

