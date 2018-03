"Enesetunne on hea. Vorm ja sisu on kooskõlas," kinnitas Tamm "Vikerhommikus".

Näitleja on Ain-Alar Juhansoni käe all treeninud juba üle aasta. Talvehooajal mees suusatab, suvel sõidab rattaga. "Kogu aeg midagi teen ikka, nagu treener ütles, siis suusatamine on parim alternatiiv maanteeratta sõidule talvel," ütles Tamm.

Trenni teeb armastatud näitleja pea iga päev. Kehva ilmaga treenib Tamm keldris rattapukil, lisaks käib ta suusatamas või ujumas. "Kõik on võimalik, nii nagu on ka Ironmani slogan, et kõik on võimalik. Mina saadan kogu aeg Ainile arvuti peale oma vabad hetked ja tema planeerib mulle treeninguid. Nii me koostööd teeme," kirjeldas Tamm.

Tamm, kellel on käsil pikad seriaalivõtted, väntab hea meelega rattaga vahetult enne magamaminekut. "Kui on väga tihe päev, pole mulle ka treeningut planeeritud, siis jääbki vahele," tõdes ta.

Laiskusest pole näitleja aga ühtegi trenni veel vahele jätnud. "Ma olen nii kohusetundlik inimene, et see oleks minu jaoks nii suur häbi. Ma ei elaks seda häbi üle, kui mulle on treening pandud ja Ain näeb pärast pulsikella pealt, et ma pole treeningut teinud. Ma ei elaks seda häbi üle," tõdes ta.

Tamm tunnistas, et suur treenimine on teda muutnud ka lähedaste sõnul. "Mul abikaasagi ütles, et huumorimeel on hakanud ära kaduma ja tõsine spordimees, et kus mu botased on. See on naljaga pooleks. Ma olen tegelikult sisemiselt niivõrd rõõmus ja õnnelik selle üle, et ma sellisesse projekti olen sattunud. See teekond on olnud väga meeldiv," tõdes näitleja.

Ain tunnistas, et ei osanud enne treeningute alustamist Raivost midagi arvata. Teadis vaid, et ta on karakter "Õnne 13" ja veel mitmes armastatud seriaalis. "Esimest korda kokku saades võttis ta uhkest nahkprortfellist detailselt välja kogu oma ajaloo 40 aastat sportimist, testimist jne," kinnitas Juhanson, et Tamm on tõesti kohusetundlik sportlane.