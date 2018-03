"Elu hammasratastel" räägib publiku poolt armastatud ansamblist Respekt, mille loojaks on laulja Kerdo Mölder. Kaheksa aasta jooksul on Respekt silmitsi seisnud nii suurte katsumuste kui ka rõõmuhetkede ja kordaminekutega. Respekti tuntusest kõnelevad arvukad muusikavideod, väga populaarseteks osutunud CD plaadid ja lugematu arv hittlaule, mida tuhanded ja tuhanded inimesed nende esinemistel kaasa laulavad.

