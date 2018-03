Galerii: Lõppesid EV100 mängufilmi "Eia jõulud Tondikakul" võtted

Filmi planeeritav eelarve on ligi 1,1 miljonit eurot ning see valmib produktsioonifirmade Luxfilm ja Kinosaurus Film koostöös.

"Eia jõulud Tondikakul" on üks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodavatest filmidest. See räägib kümneaastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Tüdruk ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.

