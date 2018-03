Seni, kuni žürii otsuseid langetas, sai publik saalis nautida Koolitantsu Kompanii kaheksanda lennu lavastust "Minu rada", mille koreograafiks on Eliisa Sirelpuu. Lavastuses tantsivad Greetel Joanna Võrk, Alexandra Katariina Org ja Margarita Oja. Kaasaegse jazzi žanris loodud lavastus jätkab traditsiooni tuua Koolitantsu lavadele andekad noored tantsijad tunnustatud koreograafide töödes. "Minu raja" helikujunduse on loonud Jonas Kaarnamets. Lavastuse produtseeris Eesti Tantsuagentuur.

