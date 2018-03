"Meil bänd jaguneb pooleks. Meil on kaks eestlast ja kaks belglast. Meespool on Belgiast ja naispool Eestist," rääkis Leana Dhoore "Vikerhommikus".

Leana ja Hartwin Dhoore alustas kunagi aastaid tagasi duona ja Belgiast Eestisse kolides otsustati bändi laiendada. Nüüd on koosseis neljaliikmeline, lisaks Leanale ja Hartwinile on bändis ka Maris Pihlap ja belglase väikevend Ward Dhoore.

Leana sattus Belgiasse 18-aastaselt, kui läks sinna pärimusmuusikat õppima. "Ma kõigepealt leidsin torupilli, harjutasin tublisti torupilli ja siis tuli aastaid hiljem Hartwin. Me alustasime muusikast, mängisime koos ja nagu ikka sai ühest asjast teine ja nüüd me siin oleme, seitse aastat hiljem," naeris Leana.

Eestisse saabus paar mehe initsiatiivil. "Ma ütlesin, et ma väga tahaksin ühel hetkel minna, aga arvasin, et paar aastat võiks veel olla. Meil said seal kõik asjad läbi, koolid said läbi, autoliising sai läbi, majarent sai läbi ja Hartwin ütles, et nüüd me lähme," meenutas Leana.

Praeguseks on paar Eestis olnud juba kolm aastat. "Ma olin mõelnud juba aastaid, et tahaksin minna teise riiki elama, juba enne seda, kui ma Leanat kohtasin," ütles Hartwin, miks oli nõus Eestisse kolima. "Mulle tundub, et mulle meeldib Belgia nüüd rohkem, kui ma seal enam ei ela. Muidugi meeldib mulle ka Põhja-Euroopa, kui ma siia saabusin, tundsin ma ennast natukene eestlasena," ütles ta.

Leana sõnul on Eesti erinevus Belgiaga see, et siin saab pürgida ka kõrgemale ning seda tõstab eile võidetud kuldne plaat, mis on tema sõnul suur kompliment. "Eilne kuldplaat oli meile hästi suur võit. Me oleme viimased pea kolm aastat tublisti oma kohta otsinud siin Eesti muusikamaastikul ja tore on see, et me oleme saanud Viljandi pärimusmuusika festivalil kaks korda suurel laval esineda ja siin ja seal kontserte teha," ütles ta. Hartwin loodab, et auhind on oluline ka Belgia kontekstis, sest seal pärimusmuusika auhindu välja ei jagata.

Estbeli plaat "Saar" on nii menukas, et sellel on olnud juba kolm kordustrükki. Leana sõnul on praeguse aja kohta suurepärane tulemus, et on saanud 3000 plaati ära trükkida. "Palju on kontsertidel neid inimesi, kes on meie plaati Spotifys kuulanud, aga tahaksid ikka päris plaati ka. Need on toredad juhused meie jaoks," oli naine rõõmus.

Estbeli üks suuremaid esinemisi oli jaanuaris Šotimaal ning mais suundutakse tuurile Suurbritanniasse. "Asjad rulluvad lahti, augustis on kaks nädalat Kanadat ja ägedad asjad on tulemas," oli Leana rahul.