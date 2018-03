Kaheksa-aastase Aaroni vanem õde Ayen Alambat postitas Twitterisse fotod venna sünnipäevapeost. "Minu vend kutsus kaheksa klassikaaslast oma "Stranger Thingsi" teemalisele peole ja ükski neist jõmpsikatest ei ilmunud kohale," kirjutas pettunud õde, vahendas Independent.

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

Tüdruku säuts jõudis sadade tuhandete inimesteni ning kogus palju lohutavaid sõnu. Tõelise lohutusauhinna autoriks oli aga sarja staar Millie Bobby Brown, kes kehastab "Stranger Thingsis" populaarset tegelast Elevenit.

"Sa võid kõigile kutsututele öelda, et "Stranger Thingsi" seltskond oleks sinu peole kohale tulnud. Ma arvan, et sa oled lahe ja ootan järgmiseks aastaks kutset," kirjutas näitleja Aaronile.

Poisi õde kirjutas seepeale: "Jah, Millie. Aaron armastab sind ja kõiki teisi sarja näitlejaid".

What!!!! Oh Well You can let them all know that everyone on behalf on Stranger things would’ve come! I think your awesome and next year I would like an invite... Please? ???????????? https://t.co/gNir0sMpsm