Vaid paari päevaga sündinud ning salvestatud lugu "Leva" on mitmes mõttes märkimisväärne, sest seni ei ole Pärnoja oma nime alt avaldanud laulu ja tekstiga muusikat. Samuti ei ole Erki ühelgi oma varasemal träkil mänginud peale kitarride, bassi ja süntesaatorite ka trumme ning teisi löökriistu. Lauljana kuuleb värskes loos Erki elukaaslase Anna Põldvee häält.



"See lugu tuli ootamatult. Mul oli üle pika aja vaba õhtu, mille veetsin juhtumisi stuudios ning ilmselt oli siis tekkinud soodne pinnas — vaba ruum uute mõtete tekkimiseks," kirjeldas Erki singli sündi.

Ta lisas, et laul on ilmselt spontaanseim asi, mida ta oma senisel muusikuteel ette võtnud on. "Rootsikeelsed sõnad tulid ka justkui iseenesest ning Anna hääl seda koos minuga esitamas helises mu peas algusest peale. Kui leidsin õiged sõnad, mõistsin, et lugu on valmis. Sain aru, et vajalik on talletatud, energia ja sisu. Pean seda muusika juures kõige olulisemaks. Selle loo salvestamine ja loomine oli minu jaoks ülimalt vabastav ja teraapiline protsess," lisas ta.



Rootsikeelse teksti tõlge:

Ärkad

hingad

uinud taas

ja ootad

ootad

tahaks ju elada

enne kui tuleb surm