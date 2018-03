Portree, mille autoriks on Amy Sherald, viidi muuseumi kolmandale korrusele, kus on 20. sajandi Ameerika teemaline näitus. Portree asus varem sama maja esimesel korrusel, vahendas Huffington Post.

Uues kohas on külastajatel võimalik kogeda "ruumikamat vaatamiselamust", teatasid galerii esindajad.

Amy Sherald on Baltimore'i kunstnik, olles esimene mustanahaline naiskunstnik, kes on maalinud presidendipaari ametliku portree. "Ta on naine, kellega kõik võivad samastuda olenemata rassist, suurusest, kehakujust või nahavärvist. Me näeme temas iseenda parimaid külgi," ütles maali autor Sherald. Kleidi, mida Michelle pildil kannab, kujundas moebränd Milly, kelle loomingut austavad ka superstaar Beyoncé ning tema õde Solange.

"Ma mõtlen noortele inimestele, eriti tüdrukutele ja tumedanahalistele tüdrukutele, kes tulevad siia aastate jooksul, vaatavad seda maali näevad portreed inimesest, kes näeb välja nagu nemad, selle suurepärase hoone seinal rippumas," ütles Michelle Obama veebruaris, kui maal muuseumis välja pandi.

Obamade portreed riputati galeriisse üles veebruaris ning on seni toonud muuseumisse suure hulga külastajaid. Möödunud kuul külastas muuseumit 176 700 inimest, olles sellega kõige külastajaterohkem kuu viimase kolme aasta jooksul. Barack Obama portree autor on samuti mustanahaline, kunstnik Kehinde Wiley.

We’re always changing things up here ???? Due to the high volume of visitors, we’ve relocated Michelle Obama’s portrait to the 3rd floor in our 20th-Century Americans galleries for a more spacious viewing experience. Reubicamos el retrato de Michelle Obama al tercer piso del museo pic.twitter.com/OnBgmf6bQq