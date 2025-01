Keenias laevaõnnetusse sattunud Kertu Jukkum: mõtlesin, et nüüd on kõik

Ennast reisisõltlaseks pidav Kertu Jukkum reisib peagi järjekorras 80. riiki. Oma seiklustest on ta kirjutanud kolm raamatut. "Mare Pork, kes andis mulle idee reisikirju kirjutada ja jäädvustada, tema ütles mulle, et kui sa jäädvustad seda teekonda, siis sa saad seda elu mitu korda elada, see viib sind väga toredatesse hetkedesse tagasi ja see rõõmustab ka sind omal moel," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

Turismiatraktsioonid Jukkumit ei köida. "Ma otsin ehedat elu. Ma otsin seda päris inimest, päris elu, midagi teistmoodi. Loomi, keda ma kusagil mujal alati ei kohta. Sellist butafoorilist turistile üles ehitatud maailma ma tõesti ei taha," selgitas ta.

Oma reisidel on Jukkum ööbinud nii viie tärni hotellides kui ka pargipingil. "Kui meil ei ole neid erinevaid kogemusi, siis me ei oska seda hinnata. Kui me käime kogu aeg nendes uhketes hotellides, siis see saab normiks ja me hakkame virisema selle üle, et hommikusöök ei ole piisavalt hea. Kui me käime ja ööbime kolm-neli ööd väga ekstreemsetes ühistes tubades, kus on kogu aeg mõni norskaja või keegi tuleb öösel ja segab su und, siis sa ikka väga hindad seda üht ööd, kui sa lähed sellesse uhkesse hotelli."

Jukkum leiab, et eestlased elavad liiga hästi ja seetõttu ei osata hinnata seda, mis kodumaal on. "Ma jätan endale väga tihti mingid asjad sellepärast ostmata, isegi lennupiletid, et ma tunnen, et neid on natukene palju olnud. Mul kaob see hindamise efekt ära. Meil on tõesti liiga hea elu. Vahel tasub minna siis sellesse väga raskesse riiki, olla seal mõnda aega väga keerulisesse olukordadesse ja siis mõista, kui õnnelikud me oleme, et me oleme Eestimaal sündinud."

Oma rännakute käigus on Jukkum ka ohtlikesse paikadesse sattunud, näiteks Hondurasesse ja El Salvadori. "Õnneks ma ei teadnud, kui ohtlikud need on, enne kui ma kohale jõudsin. Sellel hetkel kui ma mõistsin, et kõiki teisi seljakotirändureid, keda ma teel olin kohanud, rööviti vähemalt korra selle aja jooksul ja mind ikka olnud, mõtlesin, et äkki peaks ikka palvetama," muigas ta.

Mõnel korral on Jukkum ka eluohtlikku olukorda sattunud – Hispaanias jäi ta kuulirahe alla, Keenias sattus laevaõnnetusse. "Me olime kohalikega snorgeldamas, 12 inimest pardal, väike paadikene. Millega ta põrkus, ei olegi täpselt teada, aga ühel hetkel käis see kummuli ja otse meile peale, ma sain veel peapõrutuse sellest kõigest. Ma mõistsin sellel hetkel, et nüüd on kõik, me olemegi siin ookeanivetes," kirjeldas ta õnnetust. "Ma taipasin alles siis, et aafriklased ei oska väga ujuda. Mulle tundus, et ma olen ennast ära päästnud, ma ujusin mingi paadini, aga üks neist ujus minuni ja tõmbas mu alla. Siis ma küll mõtlesin, et nüüd on kõik."

Üleelatu pani teda mõistma, et kõik võib nipsust läbi saada. "See võib saada siin Eestimaal, El Salvadoris või kuskil Keenias. Iga päeva täisväärtuslikult elamine on mulle väga oluline," rõhutas reisisõber.