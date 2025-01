Eurovisioonile pürgiv Andrei Zevakin: publik peab suutma artistiga samastuda

Andrei Zevakin on nii artisti kui ka laulukirjutajana osalenud Eesti Laulul kuus korda. Sel aastal läheb ta võitu püüdma looga "Ma ei tea sind", kus teeb kaasa tema elukaaslane Kelli-Karita Jefimov. Eesti Laulule lähevad nad kindla sihiga Eurovisioonile pääseda.

"Need lood, mis ma olen [varem] saatnud, ei ole mitte kordagi olnud selle fookusega kirjutatud, et lähme suurt lava vallutama, lähme nüüd Eesti Laulule ja proovime Eurovisioonile saada. Pigem on see, et sa saad inimesega stuudios kokku, teed mingisuguse track'i, see on hea ja siis kuidagi lihtsalt satub täpselt sellele perioodile, et kuule, tegelikult on Eesti Laul tulemas ja saadame sinna. See on see, miks on võib-olla puudu jäänud," arutles Zevakin saates "Hommik Anuga", miks ta oma loominguga veel Eurovisiooni lavale jõudnud pole.

Kelli-Karita Jefimov ei ole varem solistina laval esinenud. "Väga hirmus oli ikka, aga praegu on see teekond väga sujuv ja tore olnud. Käin kolm korda nädalas lauluõpetaja juures," rääkis ta, kuidas ta esimeseks suureks esinemiseks valmistub.

Zevakin usub, et nii Eesti Laulul kui ka Eurovisioonil on oluline, milline on loo energia. "See lugu, mis meil on, pakub energiat. Seda saab laval ka edasi kanda," rääkis ta ja lisas, et samuti on oluline see, mida laval tehakse. "Sa pead laval midagi teistsugust pakkuma. See peab teistest kuidagi eristuma ja vaataja peaks kohe meelde tuletama, et see oli nüüd see, mis jäi meelde või oli see, mis minu jaoks kogu asja muutis."

Lisaks on Zevakini jaoks oluline, et publik suudaks artistiga samastuda. "Sa ei saa olla fa-fa-fa, ma olen see, vaid pigem näitad, et sul on päris probleemid, sa saad aru, mis teised inimesed mõtlevad, millest nad räägivad. See on väga oluline," rääkis ta.