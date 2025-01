Maarja Johanna Mägi: elu viskab ette asju, millest ma ei oskaks unistadagi

Kuigi filmi- ja teatrimaailm on tiheda konkurentsiga valdkond, kus on raske tippu murda, ei karda näitleja Maarja Johanna Mägi unistada. Oma lühikese karjääri jooksul on ta õppinud, et elul on kombeks visata ette asju, millest ta isegi unistada ei oskaks.

Sel aastal osaleb Maarja Johanna Mägi Berliini filmifestivali talendiprogrammis. Programm toob igal aastal tähelepanu keskpunkti kümme rahvusvahelise potentsiaaliga Euroopa filminäitlejat, keda esitletakse veebruaris Berliini rahvusvahelise filmifestivali raames nii rahvusvahelisele pressile kui ka filmitööstuse võtmeisikutele.

Kuigi programm tundub esialgu pisut hirmutav, on Mägi kindel, et tegemist on huvitava võimalusega. "Ma lähen ikkagi eesmärgiga huvitavaid töid saada," märkis ta saates "Hommik Anuga".

Eestist on programmi läbinud Pääru Oja, Maarja Jakobson, Rea Lest ja Rain Tolk. Samal päeval kui uudis programmi pääsemisest tuli, oli Mägi uue mängufilmi "Aurora" läbivaatusel. Kuna nii Tolk kui ka Lest on "Aurorga" seotud, sai Mägi neilt kohe näpunäiteid küsida.

"Eks põhiasi on ikkagi see, et pead olema sina ise. See on selles mõttes keeruline, et sa pead ennast müüma, aga nii, et keegi ei saaks aru, et sa ennast müüd," sõnas ta. "Nad ütlesid ka, et see, et sa seal programmis oled, ei tähenda veel seda, et nüüd on sulle kõik uksed avatud ja kõik ootavad ning plaksutavad sulle," rõhutas Mägi.

Sellele vaatamata ei karda Mägi unistada. Üks režissöör, kellega koos töötamisest ta unistab, on Paolo Sorrentino. "Ma olen sellest aru saanud, et ma võin millestki unistada, aga elu viskab selliseid asju ette, millest ma ei oskakski unistada. Siis ma saan aru, et vot see oli see, mida ma tegelikult teha tahtsin, nagu näiteks "Aurora"."

Pärast Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lõpetamist 2020. aastal suundus Mägi Vanemuisesse, kust ta möödunud aastal lahkus, et vabakutselise elu proovida. "Ma tulin ära selleks, et saaksin erinevaid asju proovida. Ma olen ikkagi piisavalt noor, et katsetada teisi teatreid, teisi kolleege, teistsugust teatrit ja filmi. Ma tundsin, et ma tahaks sellist riski oma ellu," selgitas ta otsust ja lisas, et risk on väga hea olnud.

"Mul ei olegi peaaegu midagi, mul on üks projekt, aga põhimõtteliselt on täiesti vaba. Aga ma veel ei karda, ma praegu usun, et mul tuleb midagi väga lahedat sinna," usub ta.