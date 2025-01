Sander Varusk viib Raadio 2-s maailma muusikalinnadesse

Raadio 2 muusikadokumentaal "Maailma muusikalinnad" teeb tiiru peale tervele maailmale, liikudes läbi USA, Euroopa, Austraalia, Aafrika ja Lõuna-Ameerika, et avastada sealsete linnade muusikalist kujunemislugu.

14-osaline sari "Maailma muusikalinnad" avab iga osaga ühe linna ajalugu koos seal sündinud muusikaga. Avasaade võtab kuulajad kaasa Detroiti.

Kronoloogiliselt kulgevate dokumentaalide eesmärk on tuua põhjaliku jutuga esile iga linna märkimisväärsemad loojad, kes on panustanud oma linna kultuuriajalukku, et panna see läbi popmuusika maailmakaardile. Lisaks ajaloolisele ülevaatele julgustab saade avastama laia maailma erinevaid muusikastiile ning uurib, mis lõi neis linnades niivõrd viljaka pinnase, et neist sai tõeline maailma muusikalinn.

Saatjaks muusikalinnadesse on Sander Varusk, kes on hetkel Raadio 2 kuulajatele tuttav omanimelisest alternatiivmuusikasaatest ja "Muusikanõukogust". Tema käe all on valminud ka viie hooaja jagu saadet "Popikroonikad". Popmuusika ajalugu on ta õpetanud ka MUBA-s.

"Maailma muusikalinnad" on Raadio 2 eetris pühapäeviti kell 13.05.