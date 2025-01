Juku-Kalle Raidi koduses raamatukogus on riiulis enam kui 4000 raamatut

Ühe 2018. aastal tehtud uuringu järgi on eestlastel maailma kõige suuremad koduraamatukogud. See tähendab, et keskmiselt on eestlasel majapidamises 218 raamatut. Riigikogulase Juku-Kalle Raidi koduses raamatukogus on raamatuid üle 4000.

"See arv on kõikuv, sest vahepeal jäi riiuleid kõvasti puudu ja siis ma teen reha. Maaja Hallikul on Koplis pood Read ja siis need lähevad teisele ringile," tutvustas Raid "Ringvaates".

Lugemine on osa Juku-Kalle Raidi igapäevast. "Ma olen harjunud lugema. Mul on tavaliselt kuus-seitse raamatut korraga pooleli. Kui üks teema üle viskab, võtad kõrvalt järgmise."

Mõnda raamatut loeb Raid mitu korda. "Mina olen seda tüüpi inimene, et ilukirjandus loen üle. Tuleb mingi kirjaniku isu peale, siis loen," rääkis ta. Samuti võtab ta mitmeid korda kätte näiteks ajaloolist kirjandust. "Ma kirjutan üsna palju, siis on hea kontrollida, kui sul on endal käepärast. Võib ju mõelda, et sa võid kõike seda välja googeldada, aga ei ole nii."

Kodused raamaturiiulid on Juku-Kalle Raid koos sõpradega ise ehitanud. "Ma olen üsna veendunud, et need inimesed, kes raamaturiiuleid disainivad, suur osa neist ei ole elus ühtegi raamatut näinud, või kui on näinud, siis kaugelt. Need on üsna tihti saepuruplaadist, mis vajuvad läbi, või on nii laiad, et sa saad panna kaks rida neid raamatuid. See on kõige õudsem asi, kui on kaks rida raamatuid. Sa kunagi ei tea, mis seal teises reas on," märkis ta.

Nii suurel raamatukogu on ka süsteem, kuid see on vaid Raidi peas. "Mul on sellised vastikud sõbrad, kes enamasti kisuvad kõik raamatud välja, nii et kui hommiku poole ära minnakse, siis olen karmilt keelanud, et ei pane ise raamatuid tagasi, sest nad leiutavad täiesti ajuvabasid kohti," naeris ta. "Üldiselt on minu majas see reegel, et kõike võib näppida, kõike võib lugeda, aga panete põrandale ilusti hunnikusse ja ma panen ise pärast tagasi."