Vennad Maranid: mootorsae tõi meile onu Sven

Pöörase publikuhuviga filmi "Mootorsaed laulsid" produtsent Kaur Maran meenutas "Ringvaates", et filmis nähtud legendaarse mootorsae tõi neile 1990. aastatel onu Sven. Filmis näitlejana üles astunud vend Peeter Marani sõnul olid nad väga õnnelikud, kui kuulsid, et nende isa Tiit Maran sai filmist lausa elamuse.

"Mina tõmbaksin žanri mõttes õudusele pigem kriipsu peale ja ütleksin, et see film on ennekõike komöödia. Lihtsalt väga-väga häbematu komöödia ja muusikal," ütles filmi "Mootorsaed laulsid" autor Sander Maran.

"Ma olin võtete ajal nii väike, et ei saanud aru, kui kurnavad võtted tegelikult olid. Ma pigem veetsin aega oma vendade ja nende sõpradega," meenutas näitleja ja produtsent Peeter Maran, kes oli filmimise ajal 12-aastane. "Minul oli väga lõbus."

Sanderi sõnul jõudis filmimise ajal 12-aastane Peeter filmi valmimise ajaks ära lõpetada põhikooli, keskkooli, ülikooli ja sõjaväeteenistuse. "Sellest aastast liitus ta filmi produktsioonimeeskonnaga, olles täiskasvanu," muheles Sander.

Filmi tegemine võttis aega kümne aastat, sest raha ei olnud ja seepärast pidi Sander kõik asjad ise tegema. "Olen stsenarist, helilooja, režissöör, värvikeeraja, helimees ja eriefekte on ka filmis tubli 350 kaadrit ehk päris palju tööd," loetles Sander.

"Sander istus kümme aastat koopas ja tegi filmi," selgitas filmi produtsent Kaur Maran. "See on tema põhitöö olnud, ta ongi seda filmi ilma sissetulekuta teinud. Nii nälgiv kunstnik, kui veel olla saab."

Sanderi sõnul vaatasid nad sõpradega koos musta materjali ja said aru, et seal midagi erilist on ja et see on tõesti naljakas. "See inspireeris mind sellest protsessist läbi, et teha film lõpuni," lisas Sander.

Filmil on festivalidel väga hästi läinud. "Film on võitnud 18 auhinda. Oleme käinud 60-l festivalil. Kohe on tulemas Peruu, Tšiili, Hiina, Barbados ja Läti," tõi Sander välja.

Filmi ühe rekvisiidi, mootorsae ostis oksjonilt Tuuli Roosma, kes kaunistas sellega oma kodu söögituba. "See saag on minu käes juba eelmise aasta aprillist alates, mil Haapsalu Õudusfilmide Festivalil toimus filmi esilinastus ja oksjon," ütles Roosma, kes ostis legendaarse rekvisiidi 500 euroga, mis läks Ukraina toetuseks.

Mootorsae tõi vendade isale Tiit Maranile, kunagisele Tallinna loomaaia direktorile ja praegusele Riigikogu liikmele 1990. aastate algul tema vend, Sanderi, Peetri ja Kauri onu Sven.

"Isa nägi filmi alles detsembris toimunud esilinastusel. Ma küsisin kohe peale linastust tema arvamust ja ta ütles, et ma arvasin, et arvatavasti see film mulle meeldib, aga ta ei olnud selleks valmis, et filmist sai tema jaoks lausa elamus," kirjeldas Peeter isa positiivseid reaktsioone.

Kauri sõnul oskab isa väga ilusasti väljenduda ja sidus nende filmi kohe Eesti kultuuriga.

Filmi peategelase Maria laulust andsid nad välja ka video. "Meie käest on nii palju küsitud, millal saab filmi muusikat kuulata ja seda on võrreldud suisa "Nukitsamehega"," tõi Kaur välja.