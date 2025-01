Talisupleja Talis Tobreluts: talvel ei ole vaja vees rekordeid teha

"Iga kraad külmemaks on ikkagi tuntav. Külma tajub sellega, et näpud külmuvad kiiremini ära, osad talisuplejad kannavad kindaid ja susse, mina ei kanna," ütles talisupleja Talis Tobreluts.

Talisuplejad on Tobrelutsu sõnul heas mõttes peast natuke soojad ka. "Mõnusam on vette minna siis, kui vees on soojem, aga eks ta nii ongi, et kui väljas on miinus, siis vees on tõenäoliselt pluss, nii et ma tegelikult lähen ju sooja."

Kes iganes alustab talisuplusega, võiks Tobrelutsu sõnul võtta rahulikult ja pika plaani.

"Ei ole vaja teha mingeid rekordeid, alguses piisab kümnest-paarikümnest sekundist ja siis aja jooksul võib tõsta minuti või kaheni. Ega seda ei pea alustajatele ütlemagi, sest tavaliselt nad tulevadki kiljatuste ja vandesõnadega veest välja," ütles Tobreluts, kes on päris palju algajaid talisuplejaid juhendanud.

"Kõik nad ütlevad, et ei olnudki nii hull, ma lähen uuesti, et neil jääb ikkagi kipitama, et miks nad ainult kümme – kakskümmend sekundit vees olid, aga see ongi okei," sõnas Tobreluts. "Vette minnes tuleb rahulikult hingata ja mitte varbaga vett katsuda, sest muidu ei olegi üldse soovi vette minna."