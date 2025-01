Aigar Vaigu: noorte käelised oskused on aastatega kehvemaks läinud

Füüsik ja saatejuht Aigar Vaigu rääkis "Terevisioonis", et "Rakett69" ülesannete väljamõtlemine on paras teadusarendustegevus ning vahel kasutatakse mõnda ülesannet muudetud kujul ka uuesti. Vaigu sõnul on noored aastatega läinud enesekindlamaks ning suurenenud on teadmiste pagas, aga kehvemaks on läinud käelised oskused.

"Ülesanded on saates põnevad ja nutikad ning neid saab kodus teleri ekraani taga ka järgi lahendada, aga lisaks saab ülesandeid lahendada ka Rakett69 teadusstuudiotes ja juba sel laupäeval, 11. jaanuaril kell 12 saab seda teha koos eelmise aasta finalisti Rudolf Kiviga," andis kõigile teadushuvilistele põneva vihje "Rakett69" saatejuht ja füüsik Aigar Vaigu.

15. hooaja "Rakett69" avasaade on seotud muusikaga ning saate tegijad on inspiratsiooni saanud Eesti muusikute lauludest, millega on seotud kõik ülesanded.

"Väga palju ülesande lahendamisest ja vastuste väljamõtlemisest on ka kujutlusvõime teema, et sa pead suutma asju ette kujutada, aga sa saad asju paremini ette kujutada kui sul on olemas eelnevad teadmised ja oskused," lisas Vaigu.

Vaigu sõnul on ülesannete väljamõtlemine paras teadusarendustegevus. "Sa kunagi ei tea, kuhu välja jõuad ja mis ülesanne tekib. Me kasutame saadetes ülesandeid ka uuesti, aga siis muudame mingit detaili. Mõnikord tuleb teha mootor, mõnikord ehitada generaator," selgitas Vaigu.

Juubelihooajal saab alates teisest saatest ka kodudes ülesandeid kaasa lahendada, sest iga saate lõpus on vaatajale väike küsimus, mille eest jagatakse ka auhindu.

"Noored on aastatega läinud enesekindlamaks, teadmiste pagas on suurenenud, aga kehvemaks on läinud käeline oskus," tõi Vaigu välja. "Mul on hea ja suurepärane mõte, aga kuidas ma selle valmis ehitan ja seetõttu teeb tüdrukutele mõeldud HK Unicorn Squad väga head tööd, sest annab vajaliku kogemuse, kuidas hea mõte valmis ehitada ehk kuidas peedist pesumasinale trummel saab," lisas Vaigu.

Kõik senised 14 hooaega on leitavad Jupiteris.

"Rakett69" on ETV eetris 11. jaanuaril kell 19.30.