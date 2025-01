Mikk Saar: tahan, et kuulajale jääb loo sõnumi avastamisrõõm

Mikk Saar rääkis Vikerraadios hiljuti ilmunud singli "Sa võid mind armastada" sünniloost ning tõi välja, et kui noorena tundis ta sundi selgitada, millest tema lood räägivad, siis nüüd tahab ta, et kuulajatele endile jääb avastamisrõõm.

"Enamus ajast veedan ansambliga "Swingers", vahepeal mängin Vanemuises, teeme Tanjaga kahekesi akustilisi kontserte. Siis on mul veel selline vahva bänd Nõks, kus on Pääru Oja, Indrek Kruusimaa ja mina ning teeme flamenkomuusikat," loetles Mikk Saar oma praeguse aja tegemisi. "Pääru on mind kutsunud erinevatesse kohtadesse teatrit tegema, olen saanud kergemas mõttes ka draamat proovida."

Lisaks kasvatab Saar last ning lõpetas mõni aeg tagasi Luua metsanduskooli. Kuigi metsandusvaldkonnas ta kunagi töötanud ei ole, on ta päris palju nõustanud inimesi metsa puudutavatel teemadel.

Svingmuusikat fännas Saar juba muusikakooli päevil. "Ka Swingers oli esimesed aastad svingi peal, nüüd on sellest 16 aastat möödas. Ma väga nautisin seda aega, kui sai ehedamat svingi teha, nüüd oleme rohkem peobänd," meenutas Saar.

Saarel ilmus hiljuti uus mõtliku tooniga singel "Sa võid mind armastada". "Andra Teede on selle loo teksti autor, ja ta on selle loo kirjutanud mõeldes, et mina võiksin seda laulda. Noorena oli mul tunne, et ma pean seletama inimestele, millest lugu räägib, et nad usuksid, et ma saan aru, millest ma laulan, nüüd mul seda tungi enam ei ole," muheles Saar. "Tahan, et inimestele endile jääb avastamisrõõm."

Saar tegi loo alge, Teede sõnad ja Saar hakkas lugu akustiliselt inimestele esitama, et kuulata, kuidas tekst ta enda ja kuulajatega räägib, otsides sel moel reageeringuid.

"Poolteist aastat olen ma seda esinemistel käies mänginud. Viljar Norman pakkus, et räägi Mikk Tammepõlluga. Esialgne pööre akustilisest loost millekski muuks oligi see maagia, millega Mikk tegeles."

Kuna Saarele meeldib kitarriga kahekesi esineda, siis ühel hetkel avastas ta, et oma bändi Colors Of Today lugusid üksinda kitarri saatel laulda hästi ei saa, sest need ei toimi ilma bändita ja sealt sai alguse vajadus kirjutada uusi lugusid.

"Olen hakanud kaifima seda, kui tekst räägib ja ongi kidra ning laul," lisas Saar. "Aga et seda suuremale publikule alguses jagada, oleks mõistlik teha väikene produktsioon sinna ümber."

Saarele meeldib teiste inimestega koos asju teha, aga mitte mingil juhul ei taha ta neile ette öelda, mida ja kuidas tuleks teha. "Anna inimestele võimalus ennast ka avada selle koostöö juures, mitte ära ütle neile ette, mida nad peavad tegema," lisas Saar.

"Teatrilaval laulmine ei ole minu jaoks naljaasi, sest see on hoopis teine maailm," tõi Saar välja muusikalis "Hüljatud" Jean Valjeani rolli, mis on vokaalselt äärmiselt nõudlik ning mille esietendus Vanemuises oli juba 2017. aastal.

Saare unistuseks on laulda prantsuskeelses muusikalis "Notre-Dame de Paris", millest on tehtud modernne tantsulavastus, aga ükski teater pole seda seni tegemisse võtnud.