Puusepp ülitäpsest tööst Notre-Dame'is: millimeeter oli ka liiga pikk ühik

"Ma olen 25 aastat tasapisi puiduga kokku puutunud ja nende vanade hoonete taastamise huvi on umbes sama pikk. Läbi selle on ka rahvusvahelisi tutvusi tulnud. Iga aasta olen püüdnud vähemalt korra kusagil käia, et midagi üheskoos teha," ütles puusepp Andres Uus, kes kuulub "Piirideta puuseppade" rühmitusse ja kelle kätt sai tunda Pariisi Jumalaema kiriku katuse konstruktsiooni esimene ja kolmas ferm.

Notre-Dame'i katedraali puhul oli palju arutelusid, kuidas seda taastada. "Kuna katedraali on ajas väga palju uuritud, praktiliselt kõik jupid on üles pildistatud ja joonistatud, siis oli väga hea baas olemas teha üks-ühele traditsioonilisel meetodil järgi," selgitas Uus.

Pariisi Jumalaema kiriku taastamisel osalenud puusepp Andres Uus Autor/allikas: ERR

Uusi sõnul on tema tööd päris palju näha katedraali katuse konstruktsioonide juures. "Kui hakata kellatornidest lugema, siis esimene ja kolmas ferm, seal on minu jälgi päris palju sees," täpsustas Uus, lisades, et seda küll ei näe, aga hariliku pliiatsiga sai ikka siia ja sinna midagi vaikselt ka kirjutatud.

Töö nägi välja nii, et Pariisis käis ta vaid vaatamas, kuidas püstitamine juba ühest otsast käis, aga tegelikult oldi hoopis Normandias, Pariisist üle 200 kilomeetri eemal. "Reaalne töö toimus halli all väga pika traditsiooniga isa-poja ettevõttes."

Uus meenutas, et seal märgiti kõik täpselt ära ja pandi kogu konstruktsioon korra kokku ning teisest otsast viidi iga nädal üks ferm Pariisi ja pandi seal uuesti kokku.

Uus ise on igapäevaselt ettevõtja ja tegeleb pigem paberitööga. "Iga päev ma saagi ja peitlit käes ei hoia, see on pigem natuke nagu hobi," täpsustas Uus, kes juhib palkmajaettevõtet. "Oma rõõmuks püüan siis vahepeal kätt külge panna ka."

Pariisi Jumalaema kiriku puusepatöös pidi äärmiselt täpne olema. "Isegi joonlaua millimeetrid olid jagatud veel väiksemateks sektoriteks. Kõige keerulisem oma lahenduselt oli teine ferm. Puiduosa selles katedraalis on ju pisku, kivi osa oli taastamise poolt palju suurem."

Teist korda käis Uus Notre-Dame`i katedraalis märtsis, kui toimus sarikapidu. Paar nädalat tagasi korraldati ehitajatele avapidu, kus Uus kahjuks osaleda ei saanud, aga kuhu oli kutsutud umbes 2000 inimest.

Pariisi Jumalaema kiriku sarikapidu Autor/allikas: ERR

"Minu jaoks on põhiline selle asja juures ikkagi need inimesed, kellega ma koos seda tööd teen ja ka see, mida ma teen," tõi Uus välja. "Kui on suurem ja uhkem asi, siis on suurem ja uhkem tunne ka."