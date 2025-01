Oscari-võitja Eddie Redmayne'iga ühes sarjas mänginud Jane Napp: ta on väga lahke

Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide koostöös valmis möödunud aastal telesari "The Day of the Jackal", kus teeb teiste seas kaasa näitleja Jane Napp, kes kehastab eestlasest politseinikku.

Selleks, et sarja sobivad eesti näitlejad leida, pöördusid sarja tegijad Piret Toomvap-Schönbergi poole. Tema pöördus omakorda Napi poole ja kutsus näitleja prooviesinemisele. "Saad ühe stseeni ja teed selle enda äranägemise järgi ära. Kui sa sobid, sinu tüpaaž sobib, sinu inglise keel sobib, siis nii lähebki," kirjeldas ta "Ringvaates".

Sarja peaosas on Oscari-võitja Eddie Redmayne, kellega ka Napp paar stseeni koos tegi. Redmayne'ile jätkub eestlasel vaid kiidusõnu. "Ma olen selle kogemuse eest nii tänulik. Ta oli nii inimlik! Nii suur staar on otsustanud jääda inimeseks. See on minu meelest maailmas väga haruldane. Ta oli väga toetav, väga alandlik. Ta võttis sind kui võrdset, staari ego ei paistnud läbi. Hästi-hästi äge," kiitis ta.

2023. aastani Pärnus Endla teatris töötanud Napp elab nüüd Prantsusmaal. Sinna kolis ta armastuse pärast – tema elukaaslane on prantslane. Näitleja sõnul on eestlaste ja prantslaste suurim vahe mentaliteedis.

"Rõõmsameelsus on prantslastel suurem külaline kui eestlastel, eriti teenindavas sektoris. Siin on hästi palju kurvameelsust ja tõsisust, inimesed on mornid. Prantslased oskavad võib-olla paremini elu nautida," võrdles ta.

Eesti teatriga on Napil jätkuvalt side ning teda näeb suvel mängimas lavastuses "Kes kardab Virginia Woolfi?". Eesti teatriga ei taha Napp sidet kaotada. "Mulle meeldib väga Eesti ja ma armastan teatrit, see on mulle tõestioluline. Ma olen selle koormust elus vähendanud, aga ma ei taha seda jätta, see on mulle endiselt oluline," lausus ta.