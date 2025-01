Mart Luik: drag show oli aastavahetusel ETV-s valel ajal ja vales kohas

"31. detsembril on väga suurel osal eestlastest ootus, et rahvusringhääling ennekõike ETV ekraanil, aga ka oma teistel kanalitel pakub väga eripärast ja rikkalikku programmi, selles kontekstis me teadsime, et kahes suures teatris tuleb aastavahetusepidu ja tegime sellest ühe koondsaate," ütles ERR-i juhatuse liige Mart Luik ja lisas, et kui Estonia teatris oli kõik väga klassikaline, siis draamateatris toimus drag show. "See ongi tekitanud nüüd elevust, kui täpne olla, siis peamiselt tekitab elevust üks esinemine ehk Marta Kaheksas, kus osad emad ja naised tajusid seda neid halvustavalt."

Luik vabandas ja tunnistas, et rahvusringhääling ei tajunud sel hetkel auditooriumi ootusi, tuues saate vaatajate ette vana-aastaõhtul pärast "Aktuaalset kaamerat". "Igal asjal on oma aeg ja koht ning see saade oli valel ajal vales kohas."

Tema hinnangul langevad aastavahetuse õhtul kokku mitu erinevat asja. "Ühelt poolt on kõigil ootus, et me pakuksime aastavahetusel väga mitmekesist programmi, teisalt on kõigil arvamus rahvusringhäälingu kohta, mis on ka täiesti okei, ning kolmandaks me oleme meedias nagu laulupidu, oleme see koht, kes toob keskpõrandale kokku kogu Eesti ühiskonna ja seda me peame arvestama," mainis ta ja lisas, et inimesi kuulates ei tohi samas langeda ühe kitsama survegrupi mõju alla.

Mart Luige hinnangul peab suutma rahvusringhääling tagasisidest selekteerida välja selle, kui paljud inimesed on millestki kõvasti puudutatud. "Samas sa pead nägema ka selle läbi, kui on üks väike survegrupp, antud juhul oli täiesti unikaalne olukord, kus meie nõukogu liige Varro Vooglaid korraldas aktsiooni organisatsiooni vastu," ütles ta ja lisas, et samal ajal on Vooglaiul kõik volitused olemas, et istuda nõukogus ja arutada neid asju juhatusega. "Aga ta valis selle tee, et läks sellesama organisatsiooni vastu."

Ta rõhutas, et ERR-i nõukogul ei ole õigust öelda, et mingit saadet ei tohi eetrisse panna, ärge kedagi tööle võtke või laske keegi lahti. "See on sisusse sekkumine, millist õigust neil ei ole, aga loomulikult on kõigil nõukogu liikmetel õigus avaldada arvamust, mida nad arvavad sisust, mida rahvusringhääling loob."

"Me ei tohi kunagi jõuda selle juurde, et me lähme kultuurilist mitmekesisust servast raiuma. Ma ei ütle, et meie ülesanne on lihtne," sõnas Mart Luik.