Raadio 2 esitleb Hollandis maailma muusikatööstusele ansamblit Night Tapes

1999. aastal ühendasid jõud 1986. aastal ühepäevase Hollandi ja Belgia bändide esitlemise üritusena käivitatud Noorderslagi meeskond ja varem Eurorocki ja Eurospotting esitlusfestivale korraldanud EBU raadiojaamade muusikajuhid. Selle tulemusena sündinud Eurosonic Noorderslag (ESNS) on tänaseks üks maailma tähtsamaid uue popmuusika avastamise festivale, mis toimub iga-aastaselt Hollandi ülikoolilinnas Groningenis.

ESNS-il esineb üle 350 artisti, kelle kontserte külastab üle 40 000 inimese ja kuhu koguneb 4 000 muusikatööstuse professionaali üle maailma, sh 400 festivalide esindajad. ESNS on olnud rahvusvahelise karjääri hooandajaks teiste seas järgmistele artistidele: Altin Gün, Arlo Parks, Dua Lipa, Fontaines D.C., Girl in red, White Lies, Franz Ferdinand, Phoenix, The Haunted Youth, Sigrid, Wet Leg.

Raadio 2 on EBU Eurosonic grupi aktiivse liikmena esitlenud Eesti talendikaid artiste maailma muusikatööstusele alates 2007. aastast. Tänavu tutvustavad EBU raadiojaamad Eurosonicul 33 uut artisti, sh annab kontserdi Raadio 2 esitletav Iiris Vesiku ansambel Night Tapes.

ESNS toimub 15.–19. jaanuarini, Raadio 2 otselülitus festivalilt on eetris reedel, 17. jaanuaril kl 14. R2 programmi jõuavad hiljem ka paljude ESNS kontsertide salvestused.

Ühtlasi esitas Raadio 2 Night Tapesi edukalt ka mainekale Music Moves Europe auhinnale, kus võistlevad 15 välisturgudel edukat uut artisti Euroopast ja mille võitjad kuulutatakse välja neljapäeval, 16. jaanuaril Groningenis toimuval auhinnagalal.

Varasemate võitjate seast leiab tänaseks maailma popmuusika tippu tõusnud nimed Dua Lipa, Christine and the Queens, Alan Walker, Katie Melua, Tokio Hotel, José González, The Darkness, Adele, Lykke Li, Mumford and Sons, Of Monsters and Men, Disclosure, Hozier, Jain jpt.

Eesti artistidest on seni Euroopa muusikaauhinnaga pärjatud Kerli (2010) ja Ewert and The Two Dragons (2013).