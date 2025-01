Judotreener õigesti kukkumisest: eeskujuks tuleks võtta jänku

"Eeskuju tuleks võtta jänkust, kes kukkudes paneb käpad ette, et oleks pehme maandumine. See on jaapani keeles Mae-Ukemi, mis tähendab ette kukkumine ja on täiesti õpitav," selgitas judotreener Andres Põhjala, mida teha, et kukkudes jääksid nägu ja küünarliigesed terveks.

Jänku moodi pehme kukkumine tähendab kukkumist peopesade ja poolsirgete käte peale. "Nagu vedrudega üles-alla lükata," täpsustas Põhjala.

Judos harjutatakse ette kukkumist algul põlvili ette kukkudes ja hiljem juba püstiasendist ette kukkudes. "Seal ei ole midagi keerulist, eriti praegu on lumes seda väga lihtne õppida," lisas judotreener.

Põhjala tõi välja, et libedaga on ebaturvaline kiiresti liikuda ja samuti vasakule-paremale kõikudes käia. "Veel hullem, kui liigutakse nii, et nägu on telefonis, need kukuvadki kõige tihedamini."

Käia tuleks natuke jalad harkis ja käed taskust väljas, siis ongi tasakaal juba hoitud.

Vanemad inimesed võiksid õues libedaga liikumiseks kaasa võtta kõnnikepid. "Nendega peab enne natuke harjutama, aga kellel oht kukkuda, siis keppidega on turvalisem liikuda."