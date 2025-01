Füsioterapeut: pigem treenida vähem ja targemalt kui palju ja rumalalt

Füsioterapeut Priit Ailt rääkis "Terevisioonis", et eriti alustava sportija eesmärk peaks olema väga lihtne ja pikaajaline. Ailti sõnul on lahja treening alguses väga hea ning pigem treenida vähem ja targalt kui palju ning rumalalt.

"Kui füsioloogiliselt hinnata meie lihaste muutusi trenni tegema hakates, siis esimene kuu aega toimub närvisüsteemi ja aju muutus ehk aju ja keha võtavad ennast kokku, asjad hakkavad välja tulema. Umbes kolme kuuga näeme esimesi lihasarenguid ja lihaskasvu ning jäädavad muutused tekivad kuue kuu kuni aasta möödudes, see on just lihase puhul," selgitas füsioterapeut Priit Ailt.

Kõõluse puhul tuleb asjad kahega korrutada. "Seepärast me ei saagi rääkida lühiajalistest eesmärkidest, et ma nüüd teen paar kuud trenni. Kui me tahame, et trenni tehes oleksid muutused jäävad, tuleb pikemaajaliselt trenni teha," tõi Ailt välja.

Pärast trennipausi peab ülirahulikult trenniga alustama. "Jõusaali kontekstis kolme seeria asemel kaks seeriat, kordused ja kaalud maha. Aeroobse treeningu puhul tuleks alustada üldse jalutamisest. Võib olla treenida üldse üle päeva, mitte kohe iga päev. Sissejuhatusajaks võtta kaks nädalat, siis on lihaskangust ja äratõmbamist kindlasti vähem, " õpetas Ailt.

Kui lihasvalu siiski tekib, tasuks Ailti sõnul edasi treenida väikeste koormustega.

Lihtne reegel on see, et kui trenni jooksul läheb enesetunne paremaks, keha läheb soojaks ja kõik hakkab tööle, ongi kõik hästi. "Ma soovitaksin mitte üle kahe-kolme päeva puhata," lisas füsioterapeut. "Pigem teha trenni targemalt ja vähem, kui rumalalt kaks päeva ja siis ei tee viis päeva jälle mitte midagi."

Selge märk, et oled üle treeninud, on see, kui ei saa hommikul enam kohvitassi riiulist kätte, sest õlg valutab või valu segab trepist ülesse ja alla liikumist. "Kui valu mu funktsiooni pidurdab ja ma ei tee enam oma igapäevasju nii nagu ma harjunud olen, siis see on ülepinge, aga kui pool tundi pärast ülestõusmist kehakangus kaob, siis see on tavapärane."

95 protsenti trennist taastumisest sõltub Ailti sõnul unehügieenist ja regulaarsest ning täisväärtuslikust toitumisest. "Viis protsenti on see, kui sa pead hakkama raha kellelegi ära andma," muheles füsioterapeut.

Ailt tõdes, et eriti alustava sportija eesmärk peaks olema väga lihtne ja pikaajaline. "Näiteks jaanuarikuus võtta eesmärgiks üks jõutreening ja kaks aeroobset treeningut, kuskil õues liikumist ja kõik. Sul on vaja kolm trenni nädalas ära teha. Ära alusta kohe eesmärgiga, et mul on viis-kuus trenni ära vaja teha," lisas Ailt. "Alguses liiga lahja treening on väga hea."