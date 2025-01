Taimne kala on keskkonnasõbralik ja tervislik valik meie toidulauale

Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse toidu teadusjuht Sirli Rosenvald rääkis "Terevisioonis", et hernevalgu baasil välja töötatud taimse kala eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikke ja tervislikke alternatiive meie toidulauale ja väärindada kohalikku toorainet.

"Taimne kala on loodud konkreetselt selleks, et asendada lõhet meie toidulaual," ütles Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse toidu teadusjuht Sirli Rosenvald. "Oma arenduses oleme keskendunud sellele, et imiteerida lõhe maitset, aga samamoodi ka kala toiteväärtust, kui mõtleme valkude, kasulike rasvade ja kõikide mikroelementide peale, siis need on selles tootes täpselt samas koguses olemas."

Ligi seitse aastat on Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses tehtud tööd erinevate alternatiivsete või täiendavate valkudega. "Meie eesmärk ei ole ju loomset valku laualt ära suruda, vaid tuua juurde teisi võimalusi ja valikuid, mis oleks tootmiselt keskkonnasõbralikud ja samas tervislikud," lisas Rosenvald.

Tooraine koosneb hernest ja hernevalk läbib töötlusprotsessi, kus talle antakse tekstuur. "Võtame hernest valgu välja, anname talle tekstuuri, mis meenutab siis vastavalt kas kala või liha, ja siis tegeletakse edasi, et saada lõpptoode," selgitas Rosenvald.

Väga tähtsat rolli kala alternatiivide puhul mängivad erinevad vetikad, sest päris kalasse tulevad erinevad ühendid ka läbi vetikate.

Samamoodi tegeletakse praegu ka valge kala arendusega. "Meie eesmärk on ka kala valikut laiendada."

Hernevalku toorainena saab kasutada erinevates kohtades, liha alternatiivides, smuutides ja batoonides.

"Miks me just hernega töötame, siis põhjus on selles, et oleme tahtnud tegeleda kohaliku toorainega. Hernes on huvitav tooraine, sest põllumehed peavad seda nagunii kasvatama, aga täna enamus meie toidulauale ei jõua. See on hea võimalus väärindada meie kohalikku toorainet, mis täna on eelkõige loomasööt."

Kogu nende uudsete valkude kasutusele võtmise küsimus on Rosenvaldi sõnul selles, et nõudlus nii liha kui kala järgi maailmas aina kasvab, aga meil ei ole neid ressursse kuskilt juurde võtta ja seetõttu ongi vaja, et meie toitumisharjumustes toimuksid muutused.

"Inimestele on väga raske tutvustada uut toitu, kui nad ei oska luua mingeid seoseid ja ei tea, kuidas seda kasutada," selgitas Rosenvald, miks nimetatakse hernevalgust valmistatud toodet taimseks kalaks või taimseks lihaks.