Ansambli Dingo fänn Aet Süvari: Dingo sära peitub vanades lauludes

Esimest korda jõudis "Rahutu Tuhkatriinu" Eesti publiku ette novembris toimunud Pimedate Ööde filmifestivalil. Seal käis seda vaatamas ka Dingo fänn Aet Süvari.

"Kohe kui ma seda PÖFF-i kavas nägin, helistasin sõbrannadele, et tuleb piletid osta. Ostsime need kindlasti kümme päeva varem suures mures ära, et äkki müüakse välja," rääkis Süvari.

Seda, kuidas Dingo muusika temani jõudis, Süvari päris täpselt ei mäleta. "Minu meelest oli nii, et üks sõbranna, kelle isa käis sageli Soomes, sai kuskilt plaadi, me hakkasime kuulama ja sattusime täielikku ahvivaimustusse. Me üritasime kõikidest sõnadest aru saada ja üles kirjutada," meenutas ta. "Soome muusikaajakirjas oli nende esindaja aadress, saatsime sinna kirja, et me tahaks Pertti Neumanniga kokku saada, kas oleks võimalik. Vastust me ei saanud," naeris Süvari.

Dingo hullus kestis Süvaril mitu aastat. "Kui ma ülikooli läksin, kuulasime ikka veel Dingot, ikka veel käiasime kassette, laulsime ja elasime kaasa. Kui Dingo laul tuleb, võin siiamaani osasid laule peast kaasa laulda, mul ei ole need meelest ära läinud."

PÖFF-i linastusel käisid kohal ka filmi režissöör Mari Rantasila ja bändi ninameest Pertti Neumanni kehastav Saku Taittonen. "Saku Taittonen on minust vähemalt kümme aastat noorem. Ta rääkis, et ta ei teadnud, kui suur fenomen Dingo oli. Ta muidugi teadis Dingo muusikat, aga ta ei teadnud seda, kui suur see Soomes oli. Ta võrdles seda isegi biitlite-maaniaga Inglismaal. Soomes oli midagi sarnast, oli Dingo-maania. See tuli sellest filmist väga hästi esile," kiitis Süvari.

Saku Taittonen sai Süvari hinnangul Neumanni rolliga väga hästi hakkama. "Ta sai Neumanniga ka kokku, luges väga palju ja töötas ennast sellesse rolli sisse, nagu ta pärast filmi sellisel väiksel jutuajamisel publikuga rääkis. Ja ta on tõesti sarnane! Ta läks nii hingega sellesse sisse, olles ise täiesti teise põlvkonna inimene. Oli näha, et see läks talle korda," kirjeldas Süvari.

Kuigi bänd tegutseb siiamaani, on Dingo fenomen vaibunud. "Esialgne bänd, mis oli süda ja hing, see sõpruskond vajus laiali, koos sellega vajus see fenomen laiali," selgitas Süvari ja lisas, et Dingo sära peitub vanades lauludes. "Neumannil oli pärast seda ka soolokarjäär ja tehti uusi laule, aga ikka tahetakse neid samu vanu laule. Need vanad head hitid, kõik tahavad neid."