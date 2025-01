"Pealtnägija" kõrval alustab venekeelne "Ochevidets"

ETV+ ekraanil neljapäeval, 9. jaanuari alustav "Ochevidets" (v.k. "Oчевидец", eestikeelse pealkirjaga "Pealtnägija+") toob vaatajate ette uurivad lood, ebatavalised inimesed, haaravad kohtumised ja reportaažid sündmustest, mille tunnistajaks televaatajad sageli ei satu.

Uus venekeelne telemagasin valmib koostöös "Pealtnägijaga", ühendades kahe toimetuse kogemused ning info- ja kultuurivälja eesmärgiga pakkuda ETV+ vaatajatele senisest veelgi tugevamat uurivat teleajakirjanduslikku sisu.

"Pealtnägija" lood jõuavad edaspidi iganädalaselt ETV+ vaatajateni ja vastupidi, venekeelse toimetuse uurivad lood saavad senisest parema kajastuse eestikeelses meedias.

""Pealtnägija" laienemine teise keelde on väga põnev väljakutse ning usun siiralt, et kahe toimetuse koostöös on väga suur potentsiaal edendada head uurivat ajakirjandust venekeelsel väljal," näeb "Pealtnägija" saatejuht Mihkel Kärmas.

Plussiks peab ta sedagi, et teemade ja lugude vahetamise kaudu saavad ka ETV vaatajad lähemalt tuttavaks ajakirjanikega, kes muidu pigem ETV+ kanaliga seotud. "Loodan, et sellest saab üks väga äge ajakirjanduslik ja integratsiooni projekt, sest juba ettevalmistuse käigus olen palju õppinud inimeste kohta, kes elavad ja töötavad meie kõrval."

ETV+ jaoks loodava saateformaadi aluseks on eestikeelne "Pealtnägija". Ka uue saate kujundus ning ülesehitus tõukuvad "Pealtnägijale" omasest käekirjast. Kui ETV-s juhatab saate teemad sisse Mihkel Kärmas, siis ETV+ kanalil on saatejuhi roll Uljana Kuzminal.

"Mul isiklikult on suur rõõm, et "Pealtnägija" formaat jõuab sel aastal venekeelse auditooriumini, aga peamised võitjad toimetusevahelisest sünergiast on kindlasti televaatajad," märgib Uljana Kuzmina, kelle sõnul on uuele saatele eelnenud tihe ja sisukas mõttevahetus.

Avasaade tuleb saatejuhi kinnitusel korraga nii tõsine kui ka kaasahaarav. "Rõhk on originaalmaterjalidel, mille tegemine oli toimetusele suur õnnestumine. Samas toome vaatajateni ka ühe "Pealtnägija" pärlitest."

"Ochevidets" pakub igal neljapäeval vähemalt kolme mahukat lugu, neist osad on toimetuse originaallood ja osad "Pealtnägija" autoritelt.

"Ochevidets" tuumiku moodustavad Artur Tooman, Uljana Kuzmina ja Irina Kablukova, lisaks neile jõuavad ETV+ vaatajateni "Pealtnägija" toimetajate Mihkel Kärmase, Kristjan Pihli, Piia Osula, Taavi Eilati ja Margit Kilumetsa lood.

"Pealtnägija+" / "Ochevidets" Autor/allikas: Hindrek Maasik

Mõlema saate eest vastutav produtsent Piret Priisaar näeb uues saates suurt potentsiaali. "Usun, et läbi nende lugude, mida jutustavad meile ajakirjanikud, kel sagedasem kontakt eestivenelastega ja ka vastupidi, on meil võimalus tulla rahvuseti teineteisele lähemale. Ja sellesse tasub kindlasti panustada."

"Pealtnägija" jätkab ETV ekraanil 8. jaanuarist kolmapäeviti kell 20.05. "Oчевидец" on ETV+ ekraanil alates 9. jaanuarist neljapäeviti kell 20.30.