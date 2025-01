Vähidiagnoosi saanud Elmo Nüganen: üksinda ei tohi jääda

Elmo Nüganen rääkis "Ringvaates", kuidas ta õnnetu kukkumise tagajärjel EMO-sse sattudes väga ootamatult vähidiagnoosi sai. Tema sõnul ei ole me siin maailmas mitte millegi vastu kindlustatud ning küsimus on selles, kuidas me sellesse suhtume.

31. detsembril tegi lavastaja ja näitleja Elmo Nüganen sotsiaalmeediasse postituse, kus oli kirjas, et mõni aeg tagasi proovi tehes ta kukkus, viidi EMO-sse ning seal avastati, et lisaks katkisele selgroolülile on tal vähk.

"See on kõige kurvem asi, kui inimene nagu vähk poeb urgu ja on seal üksinda. Kui me kuskilt kellegi kohta midagi kuuleme, siis ega me ju täpselt ei tea, kas see on tõde, me ei julge küsida ja inimene ju ise ka ei tea, kas hakata nüüd heast peast ise kõigile seda ütlema. Tuleb vältida mõttetut mahavaikimist või üksiolekut, sest elu läheb ju edasi," ütles Nüganen.

Üsna ruttu tuli Nüganeni sõnul arusaam, et väga raske oleks üle elada kui see diagnoos puudutaks lapsi, sest kui nendega midagi juhtuks, siis see oleks midagi loodusevastast. "Aga kui haigused käivad mööda vanemaid inimesi, siis see on asjade loomulik käik, meie matame oma vanemaid ja meie lapsed matavad meid, palju hullem, kui see oleks kuidagi teistmoodi," ütles Nüganen.

Juba meie siia ilma tulek on Nüganeni sõnul ime ja täis ootamatusi ning me ei ole siin maailmas mitte millegi vastu kindlustatud. "Küsimus ongi selles, kuidas me sellesse suhtume."

Nüganen sattus EMO-sse kukkumise tagajärjel. "See on selline asi, mis 99,9 protsendi ulatuses kasvab ise kokku, selgroolüli on küll katki, aga seda tuleb lihtsalt hoida."

Arst aga ütles, et ta nägi pildil ka liiteid ja see viis Nüganeni mõtted kohe vähile. Proovid kinnitasid kahtlusi. "Ma olin selleks kuidagi ootamatul kombel valmis. See loomulikult ehmatas mind, aga ei murdnud."

Nüganen saab praegu ravi. "Rahulikumalt pean mingil hetkel natuke võtma küll, aga haiguse ravi koosneb mitmetest erinevatest komponentidest. Arstide konsiilium on praegu valinud minu puhul ühe ravimeetodi."

Nüganen pani eriti meestele südamele minna arsti juurde kontrolli. "Minu vanuseid mehi on ka üsna palju, kes on veel tollest vanast mammutite ajast, kus arvati, et arsti juurde pole küll vaja minna, küllap ma saan ise hakkama. Mehed, meil on üks vähitüüp, mida naistel ei ole, nii et me peame selle koha pealt olema väga tähelepanelikud, kontroll tasub end ära."

Nüganen toonitas, et ta tegelikult täna ei tea, kas tema loost tuleb edulugu või mis lugu sellest tuleb, aga ehk mõnel mehel, kes tänu sellele intervjuule kontrolli läheb ja varakult vähk avastatakse, kujuneb sellest edulugu.