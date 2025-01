Noorte lugemiskampaania võitja: osal kirjanikel on liiga tõsised teemad

Lugemiskampaania Noor Loeb 2024 võitja Hanna-Britt Laukse luges eelmisel aastal läbi ligi 70 raamatut. "Terevisioonis" tutvustas ta oma lemmikuid ning ütles, et Eesti noortekirjanduse üldpilt on üsna hea, aga veel rohkem võiks olla fantaasiat ning osal kirjanikel on liiga tõsised teemad.

"Ma soovitan neid raamatuid endavanustele, aga ka 16-aastastele ja täiskasvanutele," ütles lugemiskampaania Noor Loeb 2024 võitja 13-aastane Hanna-Britt Laukse.

"Osalesin Tallinna raamatukogude lugemisvõistlusel ja 53 raamatut lugesin selle raames. Lisaks lugesin ka enne seda raamatuid, nii et kokku tuli neid ligi 70. Lugemine ei ole minu jaoks probleem, aga kindlasti ma pingutasin eelmisel aastal natuke rohkem, lugesin isegi reisil ja igal vabal hetkel," selgitas Hanna-Britt, kuidas ta nii suure hulga raamatuid läbi lugeda jõudis.

Raamatuhuvilise noore sõnul on Eesti laste- ja noortekirjanduse üldpilt üsna hea, aga võib olla võiks veel rohkem fantaasiat olla ning osal kirjanikel on liiga tõsised teemad.

Hanna-Britt tõi välja Janne Telleri raamatu "Mitte midagi", mis keelati Taanis algul ära, aga mis nüüd on Taani koolides kohustuslik kirjandus.

"Raamat räägib 7. klassist, kus üks poiss läheb koolist ära ja jätab kooli pooleli. Klassikaaslased üritavad muuta ta meelt, et asjadel on tähendus, see on üsna tume raamat ja isegi lõpp ei ole väga hea. Mulle meeldis selle raamatu mõte, tähenduse otsimine, see pani mind mõtlema," tõi Hanna-Britt välja.

Teise raamatuna tõstis Hanna-Britt esile Berit Sootaki raamatu "Viimane hingelind", mis räägib 16-aastasest tüdrukust, keda on peetud vaimuhaigeks ja keda tahetakse vaimuhaiglasse saata.

"Sinna jõudes saab ta aru, et tegelikult ta ei olegi vaimuhaige, vaid tal on hoopis erilised võimed nagu teistelgi inimestel, kes seal haiglas on. See raamat on ulmekirjandus, aga seal on ka fantaasiat, romantikat ja Eesti pärimust," tutvustas Hanna-Britt.

Parimate noorteraamatute valikusse sai ka Grethe Rõõmu "Kaarnapuu", mis on triloogia esimene osa. "See sarnaneb natuke raamatuga "Viimane hingelind". Siin on ka fantaasiat, aga siin on peaosas 16-aastane kutt, kes saadetakse vaheajaks vanatädi juurde Rõugesse, kust ta kohtub naabritüdruku ja oma sugulastega ning hakkavad juhtuma kummalised lood."

Hanna-Britt tõi välja ka ühe vanema raamatu, Suzanne Collinsi "Näljamängud". "Mulle meeldivad triloogiad, sest sa saad sinna sisse minna ja kogu sündmustik on pikem," lisas Hanna-Britt.

Lugemine on Hanna-Briti sõnul hea ajaviide, saab nutiseadmest eemal olla ja lisaks avardab väga palju silmaringi.