Marta Lotta: tundmatu artist peab Eestis nahaalne olema

Esmaspäeva hommikul selgus, et Eesti Laulu viimane finalist on Marta Lotta Kukk. Laulja ütles "Ringvaate" stuudios, et jala ukse vahele saamiseks tuleb uutel artistidel nahaalne olla.

Marta Lotta tõdes, et tahtis väga Eesti Laulu 16. finalistiks saada. "Ma lootsin parimat, aga valmistusin halvimaks. Esmaspäeva hommikul pakkisin kotti kokku ikkagi täpselt nii, nagu ma pidin, et minna tööle, pärast trenni, aga kui mind raadiomajja kutsuti, siis läks juba kahtlaseks," muigas laulja.

Raadio 2 hommikuprogrammis kuulutasid Margus Kamlat ja Jüri Muttika välja, et Eesti Laulu 16. finalist on just nimelt Marta Lotta Kukk. "Kui raadiomajast välja astusin, siis ma ei osanud mitte midagi peale hakata. Kõikidel inimestel oli tööpäev ja mul ei olnud kedagi kallistada ega kellelegi hüüda, et ma sain Eesti Laulu finaali. Siis ma ekslesin umbes pool tundi linna peal, otsisin oma kohta. Lõpuks läksin istusin kohvikusse maha, jõin ühe kohvi ja õnnitlesin ennast," rääkis Kukk.

Viimasele finaalikohale kandideerinute hulgast tegi Kukk ka ühe kõige laialdasema promokampaania. Käis Tallinna vanalinnas, Balti jaamas ja trammi peal tantsimas, tegi poliitilise hõnguga valimisreklaami, jagas anekdoote. Kukk tõdes, et väga mugav ennast reklaamida ei olnud.

2023. aastal superstaarisaates osalenud Kukk lõi kunagi kaasa ka "Laulukarussellis". Pärast kooli lõpetamist läks ta laulmist õppima ja otsis ennast, tahtis teada, millist muusikat kirjutada. "Mõtlesin, millist artistikuvandit luua ja superstaarisaatega tekkis hea platvorm. Nüüd siis Eesti Laulul ka. 2023 näitasin ennast kui ägeda teiste laulude lauljana, siis nüüd ma tahan ikkagi inimestele näidata, et mina olen Marta Lotta ja teen sellist muusikat," rääkis ta.

Eestlaste iseloomu tõttu tuleb noortel artistidel jala ukse vahele saamiseks Marta Lotta sõnul hästi nahaalne olla. "See on selline nahast välja pugemine suuresti. Aga vaatame, mis see Eesti Laulu rõõmusõnum mulle juurde veel annab. Ma tunnen, et siit tuleb mingisugune hea hoog," muigas ta.