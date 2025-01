Hõbelusikaga pärjatud peakokk Silver Illaku edu saladus on kirg

Silverspoon gastronoomiakonkursil parima peakoka auhinnaga pärjatud Silver Illak rääkis "Ringvaates", et tema edu saladus on kirg. Enda sõnul on ta kokk, kes proovib lihtsatest asjadest teha ägedaid maitseid.

"Ma ei oodanud elu sees sellist auhinnasadu," ütles tänavusel Silverspoon/Hõbelusikas gastronoomiakonkursilt kolm auhinda koju viinud Ugandi Resto peakokk Silver Illak, kes on koka ametit pidanud 24-aastasest saadik ning viis koju nii parima teeninduse, parima vaba aja restorani ning parima peakoka Hõbelusika auhinna.

"Tema maitsed on hästi puhtad, intensiivsed," ütles Ugandi Resto juhataja Siim Kalda. "See loomingumaailm, mis temal on, see on kadestamisväärne."

Alguses mõtles Illak ehitajaks minna, aga siis ikkagi läks kokaks, sest ta on lapsest peale toiduga mässanud. Juba kooli ajal võttis ta endale kindla eesmärgi, et tahab kunagi peakokaks saada. "Esimesed viis aastat mu enda jaoks oli reegel, et ma ei tööta kuskil kauem kui pool aastat, vahet pole kui äge koht see on, et saada erinevaid kogemusi."

Kõige pikemaks ajaks jäi ta püsima Norrasse, kuhu ta läks 13 aastat tagasi ning kus ta töötas kümme aastat suusakeskuse mägirestoranis, millel oli fantastiline vaatepilt ning oivaline toit.

Otepääle sattus Illak seetõttu, et Ugandi Resto otsis inimest ja kuna Otepää meenutas natuke Norra loodust, kuigi ta ise on läbi ja lõhki Tallinna poiss.

"Et peakokk saaks oma fantaasias vaba olla, see eeldab omanikuga väga head klappi," lisas ta, kes on süüa teinud pea kõigest, ka krokodillist ning näiteks Ugandi Restos on pakutud ka konnakoibi.

Illaku maitsete salanipp on see, et kui küpsetades jääb köögis mingi vedelik järgi, siis tavaliselt lastakse see kraanikaussi, aga tema kogub kokku ja teeb sellest midagi. "Köögil ma keelan maitseid prügikasti visata."

Ugandi Resto kõige suurem eripära on tohutu kirg. "Kirg on tegelikult ükskõik mis eriala alus. Kõik teevad tahtega, käime metsas, korjame marju ja seeni, minu koduhoovist tuleb maapirn. Ma ei ole seda stiili kokk, kes võtab kõige ägedamad asjad, valged trühvlid ja Beluga kaaviarid, ma proovin teha lihtsatest asjadest ägedaid maitseid," tõi Illak välja oma edu saladuse.