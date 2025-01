Laur Joamets: päris raske on kolm ja pool aastat tuuritada

"Olen Sturgill Simpsoni bändis tagasi olnud põhimõtteliselt juuli algusest saadik, kui poolteist kuud enne esimest mängu proove hakkasime tegema," ütles kitarrist Laur Joamets.

"See on täiesti normaalne, et muusikud käivad vahepeal midagi muud tegemas. Kui ma tagantjärgi hakkan mõtlema, siis ega kõige lihtsam ei olnud kodunt ära olla ja põhimõtteliselt kolm ja pool aastat tuuritada," ütles Joamets, miks ta Simpsoni bändist vahepeal lahkus. "Tõenäoliselt selle pärast oligi seda pausi vaja."

Joamets meenutas, et kui nad kunagi neljakesi Sturgill Simpsoni bändiga alustasid, tuuritasid nad väikese minibussiga. "Magasime ühes hotellitoas, nii et kaks tüüpi olid ühes voodis ja see, kes sel päeval pikemalt sõitis, sai endale oma voodi ja üks tüüp magas põrandal. Sellist asja me enam tegema ei pea."

Nüüd on tuuripersonali, kelle vahel erinevad ülesanded ära on jagatud, juba omajagu. "Sellel tuuril, mille me Ameerikas just ära tegime, oli koos bändiga üle 30 inimese. Euroopasse nii suurt koosseisu ei tule."

Suurimad saalid, kus bänd nüüdsel tuuril esines, mahutasid paarkümmend tuhat ja väiksemad saalid kolm-neli tuhat inimest.

Sturgill naaseb Euroopasse ja Suurbritanniasse uue nime – Johnny Blue Skies – all, et tutvustada siinsele publikule oma värskeimat albumit "Passage Du Desir", mis ilmus juulis ning sai positiivse vastuvõtu osaliseks.

"Ta otsustas mingi moment, et tahab oma nime muuta. Mina käin seal tööl, kitarri mängimas ja mina neid otsuseid ei tee ja liiga palju küsimusi ei esita. Sturgill lubas, et teeb enda nime alt neli plaati ja siis on tema karjääri lõpp. Kuna ta tahtis sõna pidada, oli vaja nime vahetada," selgitas Joamets.

Joametsa sõnul algab nende Euroopa tuur Belfastis. "Lendame 20. veebruaril Belfasti ja 23. veebruaril on esimene mäng Iirimaal. Järgmised kontserdid on Šotimaal, Suurbritannias, Hollandis, Saksamaal, Rootsis, Norras, Soomes, Eestis ja siis tagasi Saksamaale ja Prantsusmaale," loetles ta riike, kus nad bändiga tuuri jooksul kontserdi annavad.

"See oli Sturgilli idee tulla Eestisse mängima, kuigi kui tuur lähemale hakkas jõudma, vaatasid tuurimänedžerid mulle otsa, et ei tea, kuidas meil seal Eestis minema hakkab, see oli ju sinu idee Eestisse mängima tulla. No ei olnud minu idee," muheles Joamets.

Kitarristi sõnul pole ta enda ansambliga Lore pikalt esinenud, aga nad salvestasid plaadi ja nüüd ootavad, millal see välja anda. "Võib olla isegi selle aasta sees. Vahel käin ka stuudios kitarristiks, kui kutsutakse. Olen kokku pannud ka ühe pubibändi, millega me mängime Ameerikas mu naabruskonna baaris ühe Briti klahvpillimängijaga," jagas Joamets, millega ta lisaks Sturgill Simpsoni bändiga tuuritamisele veel tegeleb.