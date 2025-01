Hannes Hanso: ookean paneb proovile kõik, mis sinu sees on

"Vikerhommik" võttis ühendust Hannes Hansoga, kes sõuab parajasti koos Mart Kuusega keset Atlandi ookeani. Hanso tõdes, et pikk merereis on paras vintsutus ja ookean paneb mehed igas mõttes proovile.

10. detsembril startisid Hannes Hanso ja Mart Kuusk Kanaaridelt sõudepaadiga 5000-kilomeetrisele mererännakule üle Atlandi ookeani Barbadose poole. "Vikerhommik" võttis meestega ühendust satelliittelefoni vahendusel, kui seilajad olid parajast keset Atlandi ookeani, umbes poolel teel Barbadoseni.

Merel on mehed olnud peaaegu 30 päeva. "Tuju on okei, kõik läheb hästi, tervis on korras, süüa on, juua on. Eks see kõik paras vintsutus siin ole. Ookean paneb proovile absoluutselt kõik, mis sinu sees on. Eraldatus ülejäänud maailmast on meie mõlema jaoks uus kogemus. Kui midagi nuriseda, siis kiiremini võiks liikuda, aga liigume kindlalt ja sihtmärgi suunas," sõnas Hanso, kuigi graafikust on mehed maas.

"Algne plaan oli jõuda üle ookeani 50 päevaga. Praegu loodame, et jõuame umbes 60 päevaga. Ookean on paras katsumus, tuuled ja lained ei ole meid alati soosinud. On meist suuremad jõud, millega on vaja teha koostööd, aga mille vastu me ei saa," nentis Hanso.

Varusid kaasa võttes arvestasid mehed ka sellega, et reis võib oodatust pikemaks kujuneda. "Õnneks võtsime varuga kaasa, aga eile sõime ära oma viimase õuna, mille me vennalikult poolitasime. Lahustuv kohv hakkab ka kahjuks otsa saama. Süüa on veel õnneks palju. Me pole ka kogu toitu, mida planeerisime praeguseks hetkeks ära süüa, veel ära söönud. Nii et toidu pärast muretsema ei pea," selgitas ta.

Meri pole veel mehi ka üksteise vastu pööranud. "Kannatame ikka üksteist ära, pole häda, saame hakkama. Eks mõnel päeval on ikka juttu rohkem, mõnel vähem, aga eks olustik meie ümber määrab ka palju seda, millest jutt käib. Päevadel nagu täna, kerge minek, kerge taganttuul, siis on üks asi, aga kui saame kuue- või seitsmemeetriseid laineid, siis on mõistagi jutud teised," tõdes Hanso ning lisas, et tuju liigub edasi-tagasi nagu ilm.