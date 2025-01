Tuntud lauljad annavad stardi armastatud teadussaate juubelihooajale

Teadus- ja tehnoloogiahariduse populariseerimisele suunatud sarja "Rakett69" esimeses saates selguvad 12 noort, kes asuvad püüdma ihaldatud peapreemiat, milleks on Eesti Teadusagentuuri poolt välja pandud 15 000 euro suurune stipendium.

"On tõeliselt muljetavaldav saavutus, et üks teadusvõistlus on suutnud televaatajatele põnevaid elamusi ja uusi teadmisi pakkuda juba 15 aastat," ütles füüsik ja "Rakett69" saatejuht Aigar Vaigu. "Õppimine ja teadmiste omandamine on alati pingutus, kuid see tasub end ära, sest ebamugavus, mis tuleb loodus- ja tehnikateaduste mittemõistmisest, on üüratult palju suurem."



Avasaates tuleb eelvoorudest edasi pääsenud kandidaatidel lahendada muusikaline labürint, kus lauljad Eda-Ines Etti, Jalmar Vabarna ning Elina Born hindavad nende tegutsemist tuntud muusikapaladest inspireeritud ülesannete juures. Põhivõistlusele pääsevad vaid 12 parimat!



Osalejaid ootavad lisaks peapreemiale ka mitmed eripreemiad. Tüdrukute tehnoloogiakooli HK Unicorn Squad poolt on 6000 eurot välja pandud nii silmapaistvaimale raketlasele kui ka parimale tüdrukule. Võistluse esikolmikusse jõudnud osalejad saavad asuda õppima Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli või Eesti Maaülikooli vabalt valitud erialale.



Kui kahel viimasel hooajal on LHV välja pannud rahalise preemia võitjat enim mõjutanud õpetajale, siis sel korral saavad 5000 euro suuruse auhinna mõlema finaali jõudnud noore poolt välja valitud pedagoogid.

"Rakett69" on ETV eetris 11. jaanuaril kell 19.30.



"Rakett69" saatesari valmib Eesti originaalformaadi põhjal Eesti Teadusagentuuri ja produktsioonifirma Vesilind koostöös. Projekti rahastab Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu kaasrahastusel. Teadusvõistlus alustas ETV ekraanil esmakordselt 2011. aastal. Kõik senised 14 hooaega on leitavad Jupiteris.